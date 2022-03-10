ФСБ обратилась к курганцам со срочным заявлением

В ведомстве просят граждан не поддаваться на провокации и сообщать в правоохранительные органы о поступающих угрозах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Управление ФСБ России по Курганской области обратилось к жителям региона с просьбой не поддаваться на всевозможные провокации и сообщать в правоохранительные органы о получении угроз, проведении несанкционированных митингов или подозрительных публикациях. Заявление сделано в связи со сложившейся политической обстановкой, связанной с проведением специальной операции на Украине.

«ФСБ России отмечается значительный рост фактов распространения угроз террористического характера с иностранных ресурсов электронной почты, а также с мобильных номеров, принадлежащих украинским операторам сотовой связи. Их целью является сбор данных о российских военнослужащих и призывы к участию в несанкционированных митингах и акциях», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного управления ФСБ.

В ведомстве отмечают, что рассылки и звонки также используют вербовщики для распространения фейков, дискредитирующих российскую армию. «УФСБ призывает граждан не поддаваться на подобные провокации, проверять информацию, получаемую из различных источников и сообщать в правоохранительные органы о случаях получения угроз, проведении несанкционированных митингов, публикациях, целью которых является сбор сведений о военнослужащих российской армии или сотрудниках силовых ведомств», — добавили в пресс-службе управления.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Путин заявил, что операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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