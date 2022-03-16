16 марта 2022

Актер из Тюмени снялся в сериале на ТНТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com. , кинотеатр, попкорн, кинозал, кинематограф, 3d, imax, зрители
Актер из Тюмени стал звездой ТНТ Фото:

Актер из Тюменской области Сергей Федоров стал звездой нового сериала от телеканала ТНТ «Исправление и наказание». Он исполнит одну из главных ролей.

«На площадке, благодаря режиссеру Анне Пермас и профессиональной команде, работать было легко и непринужденно. Анна и Тимофей, конечно, корифеи в кино, было чему поучиться. В общении очень приятные люди! С Борисом мы работали ранее на других проектах, он даже видел мои театральные работы в „Коляда-театре“. Блестящий актер, в хорошем смысле этого слова!» — передает слова Федорова издание «Аргументы и факты».

Сергей родился и вырос в селе Никулино, Сладковского района в Тюменской области. Он с теплотой говорит о родном крае и советует всем, кто будет проездом обязательно искупаться в озерах Соленом и Сладеньком. Артист известен по ролям в фильмах «Золото Глории», «Последняя «Мисс Болгария» и сериалу «Спасите наши души».

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Актер из Тюменской области Сергей Федоров стал звездой нового сериала от телеканала ТНТ «Исправление и наказание». Он исполнит одну из главных ролей. «На площадке, благодаря режиссеру Анне Пермас и профессиональной команде, работать было легко и непринужденно. Анна и Тимофей, конечно, корифеи в кино, было чему поучиться. В общении очень приятные люди! С Борисом мы работали ранее на других проектах, он даже видел мои театральные работы в „Коляда-театре“. Блестящий актер, в хорошем смысле этого слова!» — передает слова Федорова издание «Аргументы и факты». Сергей родился и вырос в селе Никулино, Сладковского района в Тюменской области. Он с теплотой говорит о родном крае и советует всем, кто будет проездом обязательно искупаться в озерах Соленом и Сладеньком. Артист известен по ролям в фильмах «Золото Глории», «Последняя «Мисс Болгария» и сериалу «Спасите наши души».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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