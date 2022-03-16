Актер из Тюмени снялся в сериале на ТНТ

Актер из Тюмени стал звездой ТНТ Фото: Depositphotos.com

Актер из Тюменской области Сергей Федоров стал звездой нового сериала от телеканала ТНТ «Исправление и наказание». Он исполнит одну из главных ролей.

«На площадке, благодаря режиссеру Анне Пермас и профессиональной команде, работать было легко и непринужденно. Анна и Тимофей, конечно, корифеи в кино, было чему поучиться. В общении очень приятные люди! С Борисом мы работали ранее на других проектах, он даже видел мои театральные работы в „Коляда-театре“. Блестящий актер, в хорошем смысле этого слова!» — передает слова Федорова издание «Аргументы и факты».

Сергей родился и вырос в селе Никулино, Сладковского района в Тюменской области. Он с теплотой говорит о родном крае и советует всем, кто будет проездом обязательно искупаться в озерах Соленом и Сладеньком. Артист известен по ролям в фильмах «Золото Глории», «Последняя «Мисс Болгария» и сериалу «Спасите наши души».