16 марта 2022

Курганцы придумали новый способ заработка на продуктах

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Курганцы начали зарабатывать на пельменях Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

В Курганской области жители региона придумали новый способ заработать. На одном из популярных сайтов с объявлениями курганцы стали массово предлагать пельмени ручной лепки.

«Домашние пельмени, манты, чебуреки ручной лепки на заказ. Делаются из домашнего теста и мяса. Для заказа от 1000 рублей доставка по городу бесплатно», — говорится в одном из объявлений.

Средняя стоимость килограмма пельменей составляет около 300 рублей. Изделия с фаршем из рыбы продаются дороже — по 360 рублей за килограмм. Помимо пельменей курганцы предлагают купить вареники, котлеты.

Также в ассортименте домашние соления от 100 рублей за помидоры в банке 0,7 литра. Свежие ягоды с сахаром объемом 0,3 литра стоят от 300 рублей. Кроме того, горожане предлагают соленое сало по 350 рублей за килограмм, маринованные грибы и соки.

В Кургане в последнее время наблюдается рост цены на некоторые продукты. В областном УФАС работает горячая линия по вопросам изменения цен товаров для усиления контроля за ситуацией на социально значимых товарных рынках. Телефон горячей линии — (3522) 46-39-55, она будет работать на постоянной основе.

Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на продукты — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.

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В Курганской области жители региона придумали новый способ заработать. На одном из популярных сайтов с объявлениями курганцы стали массово предлагать пельмени ручной лепки. «Домашние пельмени, манты, чебуреки ручной лепки на заказ. Делаются из домашнего теста и мяса. Для заказа от 1000 рублей доставка по городу бесплатно», — говорится в одном из объявлений. Средняя стоимость килограмма пельменей составляет около 300 рублей. Изделия с фаршем из рыбы продаются дороже — по 360 рублей за килограмм. Помимо пельменей курганцы предлагают купить вареники, котлеты. Также в ассортименте домашние соления от 100 рублей за помидоры в банке 0,7 литра. Свежие ягоды с сахаром объемом 0,3 литра стоят от 300 рублей. Кроме того, горожане предлагают соленое сало по 350 рублей за килограмм, маринованные грибы и соки. В Кургане в последнее время наблюдается рост цены на некоторые продукты. В областном УФАС работает горячая линия по вопросам изменения цен товаров для усиления контроля за ситуацией на социально значимых товарных рынках. Телефон горячей линии — (3522) 46-39-55, она будет работать на постоянной основе. Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на продукты — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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