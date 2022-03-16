Курганцы придумали новый способ заработка на продуктах

Курганцы начали зарабатывать на пельменях Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

В Курганской области жители региона придумали новый способ заработать. На одном из популярных сайтов с объявлениями курганцы стали массово предлагать пельмени ручной лепки.

«Домашние пельмени, манты, чебуреки ручной лепки на заказ. Делаются из домашнего теста и мяса. Для заказа от 1000 рублей доставка по городу бесплатно», — говорится в одном из объявлений.

Средняя стоимость килограмма пельменей составляет около 300 рублей. Изделия с фаршем из рыбы продаются дороже — по 360 рублей за килограмм. Помимо пельменей курганцы предлагают купить вареники, котлеты.

Также в ассортименте домашние соления от 100 рублей за помидоры в банке 0,7 литра. Свежие ягоды с сахаром объемом 0,3 литра стоят от 300 рублей. Кроме того, горожане предлагают соленое сало по 350 рублей за килограмм, маринованные грибы и соки.

В Кургане в последнее время наблюдается рост цены на некоторые продукты. В областном УФАС работает горячая линия по вопросам изменения цен товаров для усиления контроля за ситуацией на социально значимых товарных рынках. Телефон горячей линии — (3522) 46-39-55, она будет работать на постоянной основе.

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