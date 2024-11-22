Зеленский обрушился с критикой на депутатов за их страх перед Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал депутатов Рады и работников других структур за остановку работы из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным. По его словам, сотрудники уходят с места работы, когда слышат звуки взрывов, но при этом не срабатывает воздушная тревога.
«Что касается нашей реакции здесь, на Украине, на эти российские удары, на различную информацию об угрозах... Когда нет воздушной тревоги — государство, производства, посольства — все должно работать одинаково. И воспринимайте информацию, в том числе и от спецслужб, как информацию, а не как разрешение взять выходной... Мы должны осознавать, что товарищ Путин будет продолжать нас запугивать», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах российских военных соорудить систему оповещения гражданского населения Украины о запуске баллистических ракет «Орешник». Разработка позволит избежать гибели мирных жителей.
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