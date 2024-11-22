В команде Байдена испугались дружбы России и КНДР

Сотрудничество между Россией и КНДР может стать серьезной проблемой для Соединенных Штатов в ближайшие годы, считает спецпомощник американского президента Мира Рэпп-Хупер. Об этом она заявила в ходе мероприятия, организованного Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
«Это [сотрудничество РФ и КНДР], по моему мнению, будет серьезным вызовом для администрации США на предстоящие годы», — прокомментировала Рэпп-Хупер, ее слова приводит РИА Новости. Она также упомянула слухи о наличии «тысяч северокорейских военных» на территории России и поставках высокотехнологичной продукции в КНДР, что тоже вызывает беспокойство у американских властей.
В РФ опровергают заявления США о присутствии северокорейских военнослужащих, а в КНДР обвинения Вашингтона называют «грязными маневрами». Южнокорейское агентство «Ренхап» сообщает, что в Сеуле пока не располагают достаточными данными для подтверждения участия северокорейских военных в боевых действиях под Курском. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что США не в состоянии подтвердить слухи о корейских военных на СВО, пишет РТ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.