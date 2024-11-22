В США команда президента Джо Байдена уже смирилась с потерей украинских территорий перед зимой. Российская армия продолжает вытеснять ВСУ по всей линии фронта. Об этом сообщает CNN.
«Администрация Байдена может спешно устанавливать противопехотные мины и объявлять об увеличении количества боеприпасов, но изменения на линии фронта на Украине происходят в окопах, где оседает снег. В самом оптимистичном понимании, они, похоже, готовы, по крайней мере территориально, обеспечить Москве преимущество на время суровой зимы», — говорится в сообщении американского телеканала.
Ранее ВС РФ активизировались на Запорожском направлении. Ожесточенные бои идут в Великой Новоселовке, которая является важным логистическим узлом для ВСУ. Командиры украинских подразделений отмечают успехи российской армии на этом направлении. Также успешно российские войска освобождают населенные пункты на Донбассе.
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