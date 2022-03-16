16 марта 2022

В Тюменской области частично приостановили продажу свиней

© Служба новостей «URA.RU»
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Поросячьи бега в рамках
В Тюменской области приостановили продажу поросят Фото:
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Агрохолдинг «Юбилейный» (Ишим) приостановил продажу поросят из-за резкого роста спроса со стороны частных фермеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Мы наблюдаем повышение спроса на племенное поголовье. Менеджеры получают значительно больше звонков, чем за аналогичный период прошлого года. Очевидно, что граждане задумываются о возвращении к формату личных подсобных хозяйств и считают приобретение поросят выгодной инвестицией. Однако с точки зрения экономики и продовольственной независимости региона, это не является таким позитивным моментом, каковым кажется на первый взгляд», — рассказали в пресс-службе агрохолдинга.

Также корреспонденту агентства сообщили, что решение о временной остановке продаж поросят, связано с тем, что активное занятие частных фермеров свиноводством не может соответствовать ветеринарным требованиям к биобезопасности. Это может привести к риску вспышки африканской чумы свиней, что подвергнет опасности деятельность системообразующих сельхозпредприятий.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы отказываются от мяса. Связано это с резким повышением цен на мясную продукцию.

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Агрохолдинг «Юбилейный» (Ишим) приостановил продажу поросят из-за резкого роста спроса со стороны частных фермеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Мы наблюдаем повышение спроса на племенное поголовье. Менеджеры получают значительно больше звонков, чем за аналогичный период прошлого года. Очевидно, что граждане задумываются о возвращении к формату личных подсобных хозяйств и считают приобретение поросят выгодной инвестицией. Однако с точки зрения экономики и продовольственной независимости региона, это не является таким позитивным моментом, каковым кажется на первый взгляд», — рассказали в пресс-службе агрохолдинга. Также корреспонденту агентства сообщили, что решение о временной остановке продаж поросят, связано с тем, что активное занятие частных фермеров свиноводством не может соответствовать ветеринарным требованиям к биобезопасности. Это может привести к риску вспышки африканской чумы свиней, что подвергнет опасности деятельность системообразующих сельхозпредприятий. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы отказываются от мяса. Связано это с резким повышением цен на мясную продукцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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