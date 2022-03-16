В Тюменской области частично приостановили продажу свиней

17 марта 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

В Тюменской области приостановили продажу поросят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Агрохолдинг «Юбилейный» (Ишим) приостановил продажу поросят из-за резкого роста спроса со стороны частных фермеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Мы наблюдаем повышение спроса на племенное поголовье. Менеджеры получают значительно больше звонков, чем за аналогичный период прошлого года. Очевидно, что граждане задумываются о возвращении к формату личных подсобных хозяйств и считают приобретение поросят выгодной инвестицией. Однако с точки зрения экономики и продовольственной независимости региона, это не является таким позитивным моментом, каковым кажется на первый взгляд», — рассказали в пресс-службе агрохолдинга. Также корреспонденту агентства сообщили, что решение о временной остановке продаж поросят, связано с тем, что активное занятие частных фермеров свиноводством не может соответствовать ветеринарным требованиям к биобезопасности. Это может привести к риску вспышки африканской чумы свиней, что подвергнет опасности деятельность системообразующих сельхозпредприятий. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы отказываются от мяса. Связано это с резким повышением цен на мясную продукцию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Агрохолдинг «Юбилейный» (Ишим) приостановил продажу поросят из-за резкого роста спроса со стороны частных фермеров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Мы наблюдаем повышение спроса на племенное поголовье. Менеджеры получают значительно больше звонков, чем за аналогичный период прошлого года. Очевидно, что граждане задумываются о возвращении к формату личных подсобных хозяйств и считают приобретение поросят выгодной инвестицией. Однако с точки зрения экономики и продовольственной независимости региона, это не является таким позитивным моментом, каковым кажется на первый взгляд», — рассказали в пресс-службе агрохолдинга. Также корреспонденту агентства сообщили, что решение о временной остановке продаж поросят, связано с тем, что активное занятие частных фермеров свиноводством не может соответствовать ветеринарным требованиям к биобезопасности. Это может привести к риску вспышки африканской чумы свиней, что подвергнет опасности деятельность системообразующих сельхозпредприятий. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы отказываются от мяса. Связано это с резким повышением цен на мясную продукцию.