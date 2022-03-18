Бастрыкин взял на контроль дело о пытках украинских националистов

19 марта 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Главное следственное управление Следственного комитета России установит все обстоятельства организации тюрьмы для противников государственного переворота на Украине 2014 года в Мариуполе. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства организации в городе Мариуполе тюрьмы для противников государственного переворота на Украине 2014 года, а также для бойцов Донецкой и Луганской народных республик», — сообщает пресс-служба СК РФ. Также Бастрыкин поручил собрать и зафиксировать все доказательства совершения жестоких преступлений украинских националистов для последующего привлечения их к ответственности. Ранее в беседе с URA.RU беженец из Мариуполя рассказал о пытках украинских националистов. По его словам, покинуть Украину ему пришлось из-за того, что в стране начали популяризироваться антирусские идеи. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Во время ее проведения в Мариуполе был ликвидирован один из идеологов батальона «Азов» (запрещенная в России организация» Николай Кравченко. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к геноциду россиян. В эфире телевидения он процитировал идеолога холокоста.