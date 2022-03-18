18 марта 2022

Бастрыкин взял на контроль дело о пытках украинских националистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил собрать доказательства о преступлениях националистов для привлечения их к отвественности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главное следственное управление Следственного комитета России установит все обстоятельства организации тюрьмы для противников государственного переворота на Украине 2014 года в Мариуполе. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства организации в городе Мариуполе тюрьмы для противников государственного переворота на Украине 2014 года, а также для бойцов Донецкой и Луганской народных республик», — сообщает пресс-служба СК РФ. Также Бастрыкин поручил собрать и зафиксировать все доказательства совершения жестоких преступлений украинских националистов для последующего привлечения их к ответственности.

Ранее в беседе с URA.RU беженец из Мариуполя рассказал о пытках украинских националистов. По его словам, покинуть Украину ему пришлось из-за того, что в стране начали популяризироваться антирусские идеи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Во время ее проведения в Мариуполе был ликвидирован один из идеологов батальона «Азов» (запрещенная в России организация» Николай Кравченко. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к геноциду россиян. В эфире телевидения он процитировал идеолога холокоста.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главное следственное управление Следственного комитета России установит все обстоятельства организации тюрьмы для противников государственного переворота на Украине 2014 года в Мариуполе. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства организации в городе Мариуполе тюрьмы для противников государственного переворота на Украине 2014 года, а также для бойцов Донецкой и Луганской народных республик», — сообщает пресс-служба СК РФ. Также Бастрыкин поручил собрать и зафиксировать все доказательства совершения жестоких преступлений украинских националистов для последующего привлечения их к ответственности. Ранее в беседе с URA.RU беженец из Мариуполя рассказал о пытках украинских националистов. По его словам, покинуть Украину ему пришлось из-за того, что в стране начали популяризироваться антирусские идеи. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Во время ее проведения в Мариуполе был ликвидирован один из идеологов батальона «Азов» (запрещенная в России организация» Николай Кравченко. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к геноциду россиян. В эфире телевидения он процитировал идеолога холокоста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...