Жители ХМАО рады, что паралимпийцев не пустили в Пекин. Видео

19 марта 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

За первые дни проведения Паралимпиады посмотреть соревнования пришло более 20 тысяч человек Фото: Правительство ХМАО новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Жители Ханты-Мансийска и соседних городов ХМАО рады тому, что из-за дисквалификации паралимпийской сборной России соревнования проходят в столице региона. Мнением они поделились в беседе с корреспондентом URA.RU на соревнованиях по керлингу и лыжным гонкам, которые проходят в городе. «Мы очень рады, что такой крупный турнир проходит на нашей земле. Это очень круто. Мы давно мероприятий столь высокого уровня не видели. Пусть в Пекине теперь жалеют, что не пустили наших спортсменов на соревнования. Зато мы теперь можем их поддержать и посмотреть на сильнейших», — рассказала жительница города Марина. Большинство опрошенных зрителей в беседе с URA.RU отметили, что добровольно пришли на спортивные соревнования, так как они являются бесплатными. «Это что-то новое для нас. Таких соревнований в нашем городе я еще не видела. Я вообще не фанат, не сразу были понятны правила, но мне объяснили и смотреть стало интереснее. Людям вокруг тоже интересно», — отметила зрительница Анастасия. На трибунах с первого дня можно заметить много семей, которые привели детей посмотреть на соревнования. В первый день состязаний по керлингу три сектора зрительских трибун были полностью заняты. При этом соревновались основная и резервная сборные России. «Мы с детьми пришли поддержать наших спортсменов. Мы всегда болели за биатлон. Теперь пришли посмотреть на эти соревнования», — отметила югорчанка Ольга. Высокий интерес жителей и гостей города к Паралимпийским играм подтвердили URA.RU и власти. «Первые дни Игр посетили более 20 тысяч зрителей и болельщиков — это те, кто приехали в столицу Югры, в Ханты-Мансийск. Для всех поклонников спорта были организованы трансляции — они проходят в прямом эфире телеканала Матч ТВ, регионального телеканала Югра, в соцсетях региона», — сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры. На каждом из видов соревнований можно заметить несколько группировок фанатов, которые пришли поддерживать спортсменов с флагами или плакатами. По словам волонтеров, есть зрители, которые готовы в равной степени поддерживать как Россию, так и Казахстан, Таджикистан, Беларусь и Армению. Соревнования в рамках Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске будут проходить до 20 марта. Организаторы специально перенесли часть соревнований на выходные, чтобы жители и гости столицы Югры успели оценить масштаб организованных состязаний. В эти дни пройдут турниры по биатлону, лыжным гонкам, следж-хоккею, керлингу, сноуборду и горным лыжам. Российских и белорусских спортсменов не допустили до участия в Паралимпийских играх в Пекине из-за начала спецоперации РФ на Украине. Зрители Паралимпиады пристрастились к керлингу. Каждый день здесь наблюдают за играми двух сборных России Фото: Правитнльство ХМАО Посмотреть на соревнования паралимпийцев приходят как взрослые, так и совсем юные любители спорта Фото: Правитнльство ХМАО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители Ханты-Мансийска и соседних городов ХМАО рады тому, что из-за дисквалификации паралимпийской сборной России соревнования проходят в столице региона. Мнением они поделились в беседе с корреспондентом URA.RU на соревнованиях по керлингу и лыжным гонкам, которые проходят в городе. «Мы очень рады, что такой крупный турнир проходит на нашей земле. Это очень круто. Мы давно мероприятий столь высокого уровня не видели. Пусть в Пекине теперь жалеют, что не пустили наших спортсменов на соревнования. Зато мы теперь можем их поддержать и посмотреть на сильнейших», — рассказала жительница города Марина. Большинство опрошенных зрителей в беседе с URA.RU отметили, что добровольно пришли на спортивные соревнования, так как они являются бесплатными. «Это что-то новое для нас. Таких соревнований в нашем городе я еще не видела. Я вообще не фанат, не сразу были понятны правила, но мне объяснили и смотреть стало интереснее. Людям вокруг тоже интересно», — отметила зрительница Анастасия. На трибунах с первого дня можно заметить много семей, которые привели детей посмотреть на соревнования. В первый день состязаний по керлингу три сектора зрительских трибун были полностью заняты. При этом соревновались основная и резервная сборные России. «Мы с детьми пришли поддержать наших спортсменов. Мы всегда болели за биатлон. Теперь пришли посмотреть на эти соревнования», — отметила югорчанка Ольга. Высокий интерес жителей и гостей города к Паралимпийским играм подтвердили URA.RU и власти. «Первые дни Игр посетили более 20 тысяч зрителей и болельщиков — это те, кто приехали в столицу Югры, в Ханты-Мансийск. Для всех поклонников спорта были организованы трансляции — они проходят в прямом эфире телеканала Матч ТВ, регионального телеканала Югра, в соцсетях региона», — сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры. На каждом из видов соревнований можно заметить несколько группировок фанатов, которые пришли поддерживать спортсменов с флагами или плакатами. По словам волонтеров, есть зрители, которые готовы в равной степени поддерживать как Россию, так и Казахстан, Таджикистан, Беларусь и Армению. Соревнования в рамках Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске будут проходить до 20 марта. Организаторы специально перенесли часть соревнований на выходные, чтобы жители и гости столицы Югры успели оценить масштаб организованных состязаний. В эти дни пройдут турниры по биатлону, лыжным гонкам, следж-хоккею, керлингу, сноуборду и горным лыжам. Российских и белорусских спортсменов не допустили до участия в Паралимпийских играх в Пекине из-за начала спецоперации РФ на Украине.