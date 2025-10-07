07 октября 2025

Водители трамваев боятся ездить по Екатеринбургу из-за подростков-дебоширов

Некоторые из водителей отказываются ехать в районы Екатеринбурга
Некоторые из водителей трамваев не хотят ездить в сторону Вторчермета, Керамики и Солнечного микрорайонов из-за банды подростков, мешающих пассажирам. Некоторые увольняются из-за напряженной ситуации со школьниками. Об этом заявил председатель областного комитета профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Андрей Кнуров.

«Один водитель уволился из Южного трамвайного депо именно из-за всей ситуации. Он отработал на предприятии 3 года и ездил в этот район (Солнечный — прим. ред.)», — заявил Кнуров в эфире шоу «Акцент».

Банды подростков регулярно кошмарят водителей общественного транспорта в городе. Все начиналось с зацепов, а затем дошло до нападений. На минувшей неделе школьники выстрелили в ногу водителю, а до этого избили охранника электрички. К делу уже подключился глава СКР Александр Бастрыкин.

