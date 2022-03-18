Скандальная компания в ЯНАО распродает имущество

Имущество компании распродают во второй раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU

АО «Севергазавтоматика», работающее в Новом Уренгое с 1996 года, распродает имущество в связи с банкротством. О проведении повторных торгов сообщается на сайте «Федресурс».

«Организатор торгов — конкурсный управляющий АО „Севергазавтоматика“ — Дмитрий Бобков уведомляет, что электронные торги по продаже имущества/имущественных прав должника в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене, проводимые 03.02.2022 в 10:00 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок. Также конкурсный управляющий сообщает о проведении повторных торгов», — говорится в документах.

Всего на торги выставлены 16 лотов компании, общая сумма которых составляет около двух миллионов рублей. Торги будут проводиться 25 марта в 10:00. Победителем аукциона станет участник, который предложит наиболее высокую цену.

Компания «Севергазавтоматика», руководителем которой были Олег Дриганец, занималась производством электромонтажных работ. Основным заказчиком фирмы был «Новоуренгойский объединенный авиаотряд».

Ранее URA.RU сообщало, что гендиректор АО «Севергазавтоматика» скрыл более 17 миллионов рублей, на которые компания должна была платить налоги. Позже компания-банкрот не смогла выплатить работникам 31 млн рублей заработной платы.

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