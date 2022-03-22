В Кремле назвали Украину суверенным государством

22 марта 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал Украину суверенным государством Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина является суверенным государством, которое может проводить референдумы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, признает ли Россия результат референдума, который хочет провести президент Украины Владимир Зеленский. «Украина — суверенное государство, и там должны быть внутригосударственные процедуры. Но есть субстанции, которые находятся на столе переговоров двух сторон. Я не могу вторгаться в их детали. Это может повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательнее, чем нам хотелось бы. Наша переговорная команда имеет полные полномочиям, необходимую экспертизу и политическую волю главы государства. Далее — очередь за нашими украинскими визави», — отметил он на конференц-колле. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Также, как пояснял российский лидер, РФ предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена защищать свои границы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина является суверенным государством, которое может проводить референдумы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, признает ли Россия результат референдума, который хочет провести президент Украины Владимир Зеленский. «Украина — суверенное государство, и там должны быть внутригосударственные процедуры. Но есть субстанции, которые находятся на столе переговоров двух сторон. Я не могу вторгаться в их детали. Это может повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательнее, чем нам хотелось бы. Наша переговорная команда имеет полные полномочиям, необходимую экспертизу и политическую волю главы государства. Далее — очередь за нашими украинскими визави», — отметил он на конференц-колле. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Также, как пояснял российский лидер, РФ предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена защищать свои границы.