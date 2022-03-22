За короткое время цена на бумагу взлетела почти в два раза Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Ямало-Ненецком автономном округе взлетела стоимость офисной бумаги формата А4. Канцелярские магазины предлагают купить 500 листов бумаги почти за 1 500 рублей, сообщает URA.RU читательница, которая лично столкнулась с этой проблемой.

«В Новом Уренгое магазины „Темп“ и „Орион“ продают бумагу за 1400 рублей. Такая же цена и в „Канцлидере“. Очень похоже на сговор продавцов», — отметила Юлия Жарко.

Как объяснил представитель сети магазинов «Темп», завешенная цена связана с санкциями, которые ввел Евросоюз против России. «Мы сами в шоке от поднятия цен, но никак повлиять не можем на это. Еще месяц назад пачка бумаги „Svetocopy“ стоила в два раза дешевле, чем сейчас. Последняя цена была 550 рублей», — уточнили в магазине.

Связаться с магазинами «Орион» и «Канцлидер» агентству не удалось. На звонки и сообщения, размещенные в открытом доступе, представители не ответили. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что крупные сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка» в ЯНАО резко подняли стоимость на лапшу быстрого приготовления. Жители зафиксировали рост цен в Новом Уренгое и Ноябрьске.

Из-за того, что страны запада ввели санкции против России, некоторые иностранные бренды покинули рынок РФ. В связи с этим, стоимость импортной продукции резко выросла в цене. Как заявляли зарубежные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарным сферам. Лидеры иностранных государств полагают, что такая политика ударит по жителям РФ. На такие заявления глава государства Владимир Путин сообщил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.

Если вы живете в ЯНАО и оказались в трудной жизненной ситуации: лишились работы, ваше предприятие закрывают или у вас есть проблемы, о которых вы хотите рассказать — сообщите нам. Также вы можете написать агентству, если столкнулись с завышенными ценами на продукты и средствами первой необходимости. Всю информацию, фото и видео можете присылать в наш telegram-канал.

Стоимость бумаги в Новом Уренгое Читательница агентства

Цена в одном из магазинов Нового Уренгоя Читательница агентства

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