Челябинцы жалуются на сбои «Выручай-карт» в магазинах «Пятерочка» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области клиенты магазинов торговой сети «Пятерочка» жалуются, что у них перестали работать «Выручай-карты» с бонусными баллами. О сбоях сообщили URA.RU читатели.

«Интернет-приложение в полном объеме не работает. Баллы либо не списываются, либо не начисляются — или, по крайне мере, не показываются. А у кого-то и то, и другое вместе», — описал ситуацию в разговоре с URA.RU челябинец.

В пресс-службе компании X5 Group, которая управляет «Пятерочкой», заявили, что сбои связаны с изменением системы работы карт. После модернизации программа лояльности будет лучше сохранять данные пользователей и работать стабильнее.

Ранее в Челябинской области выросли цены на ряд товаров первой необходимости, либо возник дефицит. В частности, такая ситуация сложилась с сахаром и мукой. Рост цен в российских магазинах начался после введения Западом антироссийских санкций. Это стало ответом России на начавшуюся 24 февраля спецоперацию на Украине. Западные страны рассчитывают, что санкции ударят по экономике РФ, затронув все сферы жизни страны и каждого россиянина.

Губернатор Алексей Текслер сообщил о договоренности с крупными ритейлерами об ограничении торговых наценок на товары первой необходимости в рамках 5%. При этом он заявил о начале рейдов по контролю за ценами с участием представителей силовых структур. Ряд торговых сетей сообщил об ограничении отпуска товаров в одни руки, чтобы стабилизировать покупательский спрос.

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