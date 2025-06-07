07 июня 2025

Ведущие ежегодной премии МУЗ-ТВ заинтересовались челябинским селом Париж

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Челябинское село Париж стало популярным местом для спортивных и модных тусовок
Челябинское село Париж стало популярным местом для спортивных и модных тусовок Фото:

Группа NLO рассказала на красной дорожке МУЗ-ТВ о выступлении в челябинском селе Париж, расположенном в Нагайбакском районе. Солисты поделились, что им понравилось блистать на челябинской сцене.

«Звучит кринжово, но в этой новости прекрасно все. Группа NLO выступила в челябинском селе Париж. Это как вообще, ребята?» — задала вопрос ведущая. Солист рассказал о населенном пункте, о стоящей в нём Эйфелевой башне, добавив, что выступать там было классно.

Напомним, что музыканты выступили 31 мая на главной сцене после вечернего забега «Парижского полумарафона» и «Недели моды». Группа известна по трекам «Танцы», «Не грусти» и другим. У них есть несколько музыкальных коллабораций с рэпером T-Killah, Григорием Лепсом, Анет Сай, Катей Лель, Кравцем и другими.

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Группа NLO рассказала на красной дорожке МУЗ-ТВ о выступлении в челябинском селе Париж, расположенном в Нагайбакском районе. Солисты поделились, что им понравилось блистать на челябинской сцене. «Звучит кринжово, но в этой новости прекрасно все. Группа NLO выступила в челябинском селе Париж. Это как вообще, ребята?» — задала вопрос ведущая. Солист рассказал о населенном пункте, о стоящей в нём Эйфелевой башне, добавив, что выступать там было классно. Напомним, что музыканты выступили 31 мая на главной сцене после вечернего забега «Парижского полумарафона» и «Недели моды». Группа известна по трекам «Танцы», «Не грусти» и другим. У них есть несколько музыкальных коллабораций с рэпером T-Killah, Григорием Лепсом, Анет Сай, Катей Лель, Кравцем и другими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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