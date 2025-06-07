В Челябинске мужчина выехал на дорогу на электросамокате вместе с 12-летней дочерью. Разогнавшись, он не справился с управлением и упал. Мужчина был пьян, рассказали в Госавтоинспекции города.
«По предварительным данным, водитель, управляя электросамокатом Whait Siberia с несовершеннолетним пассажиром, допустил падение. В результате ДТП телесные повреждения получила девочка 2013 года рождения. При проверке документов у водителя установлено, что он имеет признаки опьянения», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции на месте провели освидетельствование отца на наличие алкогольного опьянения, в результате которого этот факт подтвердился. В отношении гражданина составили два административных протокола: за управление электросамокатом в нетрезвом виде, а также за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью.
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