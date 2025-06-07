07 июня 2025

Пьяный челябинец уронил дочь, катаясь на электросамокате. Видео

Нетрезвый житель Челябинска катал дочь на электросамокате и на полном ходу упал
© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный мужчина на электросамокате упал вместе с ребенком
Пьяный мужчина на электросамокате упал вместе с ребенком Фото:

В Челябинске мужчина выехал на дорогу на электросамокате вместе с 12-летней дочерью. Разогнавшись, он не справился с управлением и упал. Мужчина был пьян, рассказали в Госавтоинспекции города.

«По предварительным данным, водитель, управляя электросамокатом Whait Siberia с несовершеннолетним пассажиром, допустил падение. В результате ДТП телесные повреждения получила девочка 2013 года рождения. При проверке документов у водителя установлено, что он имеет признаки опьянения», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте провели освидетельствование отца на наличие алкогольного опьянения, в результате которого этот факт подтвердился. В отношении гражданина составили два административных протокола: за управление электросамокатом в нетрезвом виде, а также за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью.

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В Челябинске мужчина выехал на дорогу на электросамокате вместе с 12-летней дочерью. Разогнавшись, он не справился с управлением и упал. Мужчина был пьян, рассказали в Госавтоинспекции города. «По предварительным данным, водитель, управляя электросамокатом Whait Siberia с несовершеннолетним пассажиром, допустил падение. В результате ДТП телесные повреждения получила девочка 2013 года рождения. При проверке документов у водителя установлено, что он имеет признаки опьянения», — рассказали в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции на месте провели освидетельствование отца на наличие алкогольного опьянения, в результате которого этот факт подтвердился. В отношении гражданина составили два административных протокола: за управление электросамокатом в нетрезвом виде, а также за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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