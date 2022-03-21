В челябинском «Магните» объяснили причину ограничений на товары

Торговая сеть таким образом борется со спекулянтами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В торговой сети «Магнит» в Челябинской области объяснили причину введения лимита на продажу некоторых товаров. В пресс-службе сети URA.RU сообщили, что таким образом они пытаются бороться со спекулянтами.

«Ритейлер фиксирует спекулятивный спрос на отдельную продукцию длительного хранения. Товары бакалейной группы часто приобретаются мелким оптом для последующей перепродажи. Чтобы гарантировать равный доступ покупателей к базовым продуктам, предупредить рост цен на них, а также исключить спекулятивный спрос на товары первой необходимости, „Магнит“ принял решение временно лимитировать объем реализации отдельных товаров на одного покупателя», — сообщили URA.RU в торговой сети.

В «Магните» добавили, что сейчас в рамках одной покупки можно приобрести не более трех килограммов гречневой крупы, муки, соли, риса, не более пяти килограммов сахара и тушек курицы, а также не более двух пачек подгузников. Инициатива продлится до стабилизации покупательского спроса.

Ограничение на продажу некоторых товаров в торговой сети «Магнит» ввели на прошлой неделе. Так можно было приобрести не более 10 тушек курицы в одни руки, не более пяти килограммов круп и сахара, и не более двух упаковок подгузников.

Цены на многие товары в российских супермаркетах резко поднялись после введения западными странами антироссийских санкций. Главной целью очередного пакета ограничений является ослабление экономики РФ, а также ухудшение жизни каждого россиянина. Президент России Владимир Путин заявил, что такие агрессивные методы имеют признак войны, ведущейся различными средствами.

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