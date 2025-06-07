Госавтоинспекция привлекла к ответственности водителя Челябинска за опасную перевозку девушки в открытом багажнике, которая при этом успевала делать фото и видео. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ области.
«Водитель Kia признал свою вину и попросил прощение за опасную фотосессию. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном части 2 ст. 12.23 КоАП РФ», — отмечает пресс-служба ведомства.
В интернете 6 июня появилось видео, как на перекрестке улицы Братьев Кашириных и улицы Кирова пассажирка автомобиля Kia ехала в открытом багажнике. Девушка на большой скорости снимала происходящее из багажника на свой телефон.
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