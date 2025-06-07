07 июня 2025

В ГАИ наказали водителя за перевозку девушки в багажнике по Челябинску. Видео

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Сотрудники Госавтоинспекции разыскали нарушителя
Сотрудники Госавтоинспекции разыскали нарушителя Фото:

Госавтоинспекция привлекла к ответственности водителя Челябинска за опасную перевозку девушки в открытом багажнике, которая при этом успевала делать фото и видео. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ области.

«Водитель Kia признал свою вину и попросил прощение за опасную фотосессию. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном части 2 ст. 12.23 КоАП РФ», — отмечает пресс-служба ведомства.

В интернете 6 июня появилось видео, как на перекрестке улицы Братьев Кашириных и улицы Кирова пассажирка автомобиля Kia ехала в открытом багажнике.  Девушка на большой скорости снимала происходящее из багажника на свой телефон.

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Госавтоинспекция привлекла к ответственности водителя Челябинска за опасную перевозку девушки в открытом багажнике, которая при этом успевала делать фото и видео. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ области. «Водитель Kia признал свою вину и попросил прощение за опасную фотосессию. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном части 2 ст. 12.23 КоАП РФ», — отмечает пресс-служба ведомства. В интернете 6 июня появилось видео, как на перекрестке улицы Братьев Кашириных и улицы Кирова пассажирка автомобиля Kia ехала в открытом багажнике.  Девушка на большой скорости снимала происходящее из багажника на свой телефон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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