19 марта 2022
18 марта 2022

В Челябинске за неделю подорожали крупы, мука, соль и морковь

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытые иностранные магазины. Челябинск, гречка
За ценами в челябинских магазинах проследят представители силовых структур Фото:
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Рис, пшенная крупа, мука, соль и морковь подорожали в магазинах Челябинска за неделю с с 14 по 20 марта. Об этом сообщил 21 марта на аппаратном совещании в мэрии вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов.

«Мониторинг розничных цен на основные продукты питания в торговых сетях ведется со 2 марта в ежедневном режиме. Контроль производится по 18 позициям в магазинах „Пятерочка“, „Магнит“, „Монетка“ и SPAR. Отмечено увеличение стоимости риса, пшена, муки, соли и моркови», — констатировал Постнов.

На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер сообщил о договоренности с крупными ритейлерами об ограничении торговых наценок на товары первой необходимости 5%. При этом он сообщил, что с 21 марта в магазинах области стартуют рейды по контролю за ценами с участием представителей силовых структур.

Рост цен в российских магазинах начался после введения Западом антироссийских санкций, начавшей 24 февраля спецоперацию на Украине. Западные страны рассчитывают, что санкции ударят по экономике РФ, затронув все сферы жизни страны и каждого россиянина.

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Рис, пшенная крупа, мука, соль и морковь подорожали в магазинах Челябинска за неделю с с 14 по 20 марта. Об этом сообщил 21 марта на аппаратном совещании в мэрии вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов. «Мониторинг розничных цен на основные продукты питания в торговых сетях ведется со 2 марта в ежедневном режиме. Контроль производится по 18 позициям в магазинах „Пятерочка“, „Магнит“, „Монетка“ и SPAR. Отмечено увеличение стоимости риса, пшена, муки, соли и моркови», — констатировал Постнов. На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер сообщил о договоренности с крупными ритейлерами об ограничении торговых наценок на товары первой необходимости 5%. При этом он сообщил, что с 21 марта в магазинах области стартуют рейды по контролю за ценами с участием представителей силовых структур. Рост цен в российских магазинах начался после введения Западом антироссийских санкций, начавшей 24 февраля спецоперацию на Украине. Западные страны рассчитывают, что санкции ударят по экономике РФ, затронув все сферы жизни страны и каждого россиянина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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