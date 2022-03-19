В Челябинске за неделю подорожали крупы, мука, соль и морковь

За ценами в челябинских магазинах проследят представители силовых структур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Рис, пшенная крупа, мука, соль и морковь подорожали в магазинах Челябинска за неделю с с 14 по 20 марта. Об этом сообщил 21 марта на аппаратном совещании в мэрии вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов.

«Мониторинг розничных цен на основные продукты питания в торговых сетях ведется со 2 марта в ежедневном режиме. Контроль производится по 18 позициям в магазинах „Пятерочка“, „Магнит“, „Монетка“ и SPAR. Отмечено увеличение стоимости риса, пшена, муки, соли и моркови», — констатировал Постнов.

На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер сообщил о договоренности с крупными ритейлерами об ограничении торговых наценок на товары первой необходимости 5%. При этом он сообщил, что с 21 марта в магазинах области стартуют рейды по контролю за ценами с участием представителей силовых структур.

Рост цен в российских магазинах начался после введения Западом антироссийских санкций, начавшей 24 февраля спецоперацию на Украине. Западные страны рассчитывают, что санкции ударят по экономике РФ, затронув все сферы жизни страны и каждого россиянина.