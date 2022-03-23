В райцентре ЯНАО слесарь насмерть забил уборщицу

Слесарь был осужден на 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В поселке Тазовском (Тазовский район ЯНАО) на территории ремонтно-механической мастерской слесарь избил до смерти свою коллегу-уборщицу. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, потерпевшая скончалась от кровопотери из-за закрытого повреждения внутренних органов.

«По данным следствия и суда, 29 октября 2021 года в поселке Тазовском в вечернее время на территории ремонтно-механической мастерской произошел конфликт между слесарем и уборщицей помещений. В ходе ссоры мужчина нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу женщины. Смерть 47-летней потерпевшей наступила на месте происшествия», — говориться в сообщении следователей.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Установлено, что осужденный и потерпевшая находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) вахтовик, проживающий в хостеле, убил охранника гостиницы, после чего был до смерти избит владельцем помещения. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для бизнесмена.

Обновлено 13:10: Адвокат обвиняемого в разговоре с URA.RU назвал ситуацию неоднозначной. «Уборщица находилась в состоянии алкогольного опьянения пять и четыре промилле. Она с моим клиентом вместе не распивала алкоголь, вместо этого она попросила у него алкоголь и распивала одна. В какой-то момент, это даже в приговоре есть, те обстоятельства были установлены, она взяла нож и сделала в его сторону два шага. Он соответственно применил к ней физическую силу, ударил несколько раз. Но с целью забрать нож. Я в этой ситуации вижу у него необходимую оборону. Как только он забрал нож так прекратил наносить удары», — сообщил URA.RU адвокат обвиненного Евгений Гудимов. Как он добавил, решение суда будет обжаловаться в апелляционной инстанции.

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