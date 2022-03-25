Все попытки Запада повлиять на российскую власть через бизнес являются «дурацкими» и бессмысленными. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак. Поэтому расчеты Запада на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости».
Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза начали вводить против России масштабные экономические санкции. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что граждане не останутся без поддержки государства. В МИД РФ заявили, что проработают ответный пакет санкций в отношении США и Евросоюза, пишет RT. В качестве ответной меры Россия начала продавать недружественным странам газ и нефть за рубли.
Все попытки Запада повлиять на российскую власть через бизнес являются «дурацкими» и бессмысленными. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак. Поэтому расчеты Запада на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости». Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза начали вводить против России масштабные экономические санкции. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что граждане не останутся без поддержки государства. В МИД РФ заявили, что проработают ответный пакет санкций в отношении США и Евросоюза, пишет RT. В качестве ответной меры Россия начала продавать недружественным странам газ и нефть за рубли.