Медведев назвал «дурацкими» попытки Запада влиять на Россию

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Политсовет партии
Частный бизнес не может влиять на решения государства, считает Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Все попытки Запада повлиять на российскую власть через бизнес являются «дурацкими» и бессмысленными. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак. Поэтому расчеты Запада на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости».

Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза начали вводить против России масштабные экономические санкции. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что граждане не останутся без поддержки государства. В МИД РФ заявили, что проработают ответный пакет санкций в отношении США и Евросоюза, пишет RT. В качестве ответной меры Россия начала продавать недружественным странам газ и нефть за рубли.

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Все попытки Запада повлиять на российскую власть через бизнес являются «дурацкими» и бессмысленными. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак. Поэтому расчеты Запада на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости». Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза начали вводить против России масштабные экономические санкции. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что граждане не останутся без поддержки государства. В МИД РФ заявили, что проработают ответный пакет санкций в отношении США и Евросоюза, пишет RT. В качестве ответной меры Россия начала продавать недружественным странам газ и нефть за рубли.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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