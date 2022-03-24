Зять сенатора Муратова представил продукцию взамен импортной

На заводе, связанным с Федором Теребениным (слева), начали выпускать криогенную арматуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На ООО «Курганский арматурный завод», учредителем которого является зять сенатора Сергея Муратова Федор Теребенин, начали выпускать импортозамещающую криогенную арматуру. Данная информация была размещена 25 марта на сайте областного правительства.

«Предприятий полного цикла для таких заказов в стране не было, и эта компания, которая разместила у нас первый такой заказ, ее собственник, говорит о том, что в принципе мы создали в России завод по производству криогенной арматуры. В чем наше преимущество: в Кургане создано предприятие полного цикла, оно имеет литейное производство, не зависит ни от каких импортных компонентов» — цитируют в пресс-службе правительства Теребенина.

Он отметил, что выпуск этой арматуры освоили на заводе в 2021 году. Клиентом предприятия, по словам Теребенина уже стала одна из больших нефтяных компаний для завода по производству гелия. Он добавил, что на ООО «КАЗ» готовы выпускать много запорной арматуры вместо той, которая завозилась из-за рубежа.

Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев во время поездки Курган заявил, что на всех производствах в индустриальных парках региона активно работают в направлении импортозамещения. По его словам, есть перспективы полностью выйти на замену импортных составляющих.

После спецоперации на Украине США и Евросоюз начали вводить санкции против России. Представители правительства РФ заявляли о готовом плане действий в условиях санкций. Для поддержки экономики разработали более 100 инициатив без учета тех, которые уже приняты и реализуются. На это направят около 1 трлн рублей.

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