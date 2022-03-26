В ЯНАО раскрыли убийство девятилетней давности

Суд приговорил убийцу к 13 годам колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО раскрыто убийство в селе Самбург (Пуровский район), совершенное в 2013 году. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, суд приговорил виновного к 13 годам колонии строго режима.

«По данным следствия и суда, в августе 2013 года в селе Самбург Пуровского района между двумя местными жителями, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина жестоко избил односельчанина. От полученных телесных повреждений 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении следователей.

Осужденный, желая скрыть преступление, перетащил тело погибшего в труднодоступную местность у реки, где труп нашли местные жители. Уголовное дело периодически приостанавливалось до появления новой информации. Только в 2020 году следователи смогли найти преступника и провести необходимые мероприятия и экспертизы для установления его вины. В ходе предварительного следствия убийца находился под стражей. Ранее он был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и насильственных преступлений против личности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Приуральском районе тундровик месяц скрывался в чумах оленеводов от полиции после нападения на родственника. Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы.

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