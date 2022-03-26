26 марта 2022
25 марта 2022

В ЯНАО раскрыли убийство девятилетней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Суд приговорил убийцу к 13 годам колонии строгого режима Фото:

В ЯНАО раскрыто убийство в селе Самбург (Пуровский район), совершенное в 2013 году. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, суд приговорил виновного к 13 годам колонии строго режима.

«По данным следствия и суда, в августе 2013 года в селе Самбург Пуровского района между двумя местными жителями, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина жестоко избил односельчанина. От полученных телесных повреждений 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении следователей.

Осужденный, желая скрыть преступление, перетащил тело погибшего в труднодоступную местность у реки, где труп нашли местные жители. Уголовное дело периодически приостанавливалось до появления новой информации. Только в 2020 году следователи смогли найти преступника и провести необходимые мероприятия и экспертизы для установления его вины. В ходе предварительного следствия убийца находился под стражей. Ранее он был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и насильственных преступлений против личности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Приуральском районе тундровик месяц скрывался в чумах оленеводов от полиции после нападения на родственника. Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы.

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В ЯНАО раскрыто убийство в селе Самбург (Пуровский район), совершенное в 2013 году. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, суд приговорил виновного к 13 годам колонии строго режима. «По данным следствия и суда, в августе 2013 года в селе Самбург Пуровского района между двумя местными жителями, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина жестоко избил односельчанина. От полученных телесных повреждений 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении следователей. Осужденный, желая скрыть преступление, перетащил тело погибшего в труднодоступную местность у реки, где труп нашли местные жители. Уголовное дело периодически приостанавливалось до появления новой информации. Только в 2020 году следователи смогли найти преступника и провести необходимые мероприятия и экспертизы для установления его вины. В ходе предварительного следствия убийца находился под стражей. Ранее он был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и насильственных преступлений против личности. Ранее URA.RU сообщало, что в Приуральском районе тундровик месяц скрывался в чумах оленеводов от полиции после нападения на родственника. Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы.
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