В ЯНАО снежная глыба упала с крыши на женщину с ребенком

Снежная глыба, упавшая с крыши, повредила детскую коляску Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Тарко-Сале с крыши дома по адресу мкр. Комсомольский, 13 снежная глыба упала на женщину с ребенком и повредила детскую коляску. Об этом сообщил СУ СКР по ЯНАО. Глава следственного управления Следственного комитета Андрей Егоров поручил организовать проверку.

«В социальной сети размещен пост о том, что в городе Тарко-Сале 30 марта 2022 года сошедший пласт снега с крыши нежилого здания по адресу мкр. Комсомольский, 13 упал на женщину с ребенком, повредив детскую коляску. Руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Николаевич Егоров поручил руководителю Пуровского МСО организовать проверку по опубликованной информации», — говорится в сообщении.

Информация о случившимся была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Сплетни | Тарко-Сале». Как сообщают местные жители, в здании располагается ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районе». На данный момент женщина с ребенком находится в больнице.

«Подобные ситуации недопустимы. Вопрос взял на контроль Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района, специалисты проведут разбирательства по этому случаю. Собственнику нежилого здания по адресу мкр. Комсомольский, 13 в срочном порядке будет направлено требование по очистке крыши от снега и дальнейшему недопущению скопления снежных масс на кровле здания», — добавляет администрация Пуровского района.