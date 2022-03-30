30 марта 2022
29 марта 2022

Аэропорт столицы ЯНАО задерживает рейсы из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
Самолет авиакомпании «Ямал» ушел на запасной аэродром в Надым Фото:

Аэропорт города Салехард (ЯНАО) задерживает вертолетные и авиарейсы из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили представители воздушной гавани.

«Рейс из Москвы не смог сесть в Салехарде из-за непогоды из-за чего его перенаправили на запасной аэродром в Надым. Выполнял рейс самолет авиакомпании „Ямал“», — сообщили сотрудники аэропорта.

Помимо этого, было добавлено, что задерживаются вертолетные рейсы в Яр-Сале, Новый Порт и Мужи. Причиной массовой задержки рейсов стали неблагоприятные погодные условия, а именно сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду и плохая видимость.

Ранее URA.RU сообщало, что самолеты, выполняющие рейс из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО), из-за тумана были отправлены на запасные аэродромы. Рейс авиакомпании «Ямал» ушел на запасной аэродром в Ханты-Мансийск (ХМАО), а самолет «S7 Airlines» был отправлен в Надым (ЯНАО).

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Аэропорт города Салехард (ЯНАО) задерживает вертолетные и авиарейсы из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили представители воздушной гавани. «Рейс из Москвы не смог сесть в Салехарде из-за непогоды из-за чего его перенаправили на запасной аэродром в Надым. Выполнял рейс самолет авиакомпании „Ямал“», — сообщили сотрудники аэропорта. Помимо этого, было добавлено, что задерживаются вертолетные рейсы в Яр-Сале, Новый Порт и Мужи. Причиной массовой задержки рейсов стали неблагоприятные погодные условия, а именно сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду и плохая видимость. Ранее URA.RU сообщало, что самолеты, выполняющие рейс из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО), из-за тумана были отправлены на запасные аэродромы. Рейс авиакомпании «Ямал» ушел на запасной аэродром в Ханты-Мансийск (ХМАО), а самолет «S7 Airlines» был отправлен в Надым (ЯНАО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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