Аэропорт столицы ЯНАО задерживает рейсы из-за непогоды

31 марта 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании «Ямал» ушел на запасной аэродром в Надым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аэропорт города Салехард (ЯНАО) задерживает вертолетные и авиарейсы из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили представители воздушной гавани. «Рейс из Москвы не смог сесть в Салехарде из-за непогоды из-за чего его перенаправили на запасной аэродром в Надым. Выполнял рейс самолет авиакомпании „Ямал“», — сообщили сотрудники аэропорта. Помимо этого, было добавлено, что задерживаются вертолетные рейсы в Яр-Сале, Новый Порт и Мужи. Причиной массовой задержки рейсов стали неблагоприятные погодные условия, а именно сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду и плохая видимость. Ранее URA.RU сообщало, что самолеты, выполняющие рейс из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО), из-за тумана были отправлены на запасные аэродромы. Рейс авиакомпании «Ямал» ушел на запасной аэродром в Ханты-Мансийск (ХМАО), а самолет «S7 Airlines» был отправлен в Надым (ЯНАО). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Аэропорт города Салехард (ЯНАО) задерживает вертолетные и авиарейсы из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили представители воздушной гавани. «Рейс из Москвы не смог сесть в Салехарде из-за непогоды из-за чего его перенаправили на запасной аэродром в Надым. Выполнял рейс самолет авиакомпании „Ямал“», — сообщили сотрудники аэропорта. Помимо этого, было добавлено, что задерживаются вертолетные рейсы в Яр-Сале, Новый Порт и Мужи. Причиной массовой задержки рейсов стали неблагоприятные погодные условия, а именно сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду и плохая видимость. Ранее URA.RU сообщало, что самолеты, выполняющие рейс из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО), из-за тумана были отправлены на запасные аэродромы. Рейс авиакомпании «Ямал» ушел на запасной аэродром в Ханты-Мансийск (ХМАО), а самолет «S7 Airlines» был отправлен в Надым (ЯНАО).