Аэропорт столицы ЯНАО задерживает рейсы из-за непогоды

Аэропорт города Салехард (ЯНАО) задерживает вертолетные и авиарейсы из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили представители воздушной гавани.
«Рейс из Москвы не смог сесть в Салехарде из-за непогоды из-за чего его перенаправили на запасной аэродром в Надым. Выполнял рейс самолет авиакомпании „Ямал“», — сообщили сотрудники аэропорта.
Помимо этого, было добавлено, что задерживаются вертолетные рейсы в Яр-Сале, Новый Порт и Мужи. Причиной массовой задержки рейсов стали неблагоприятные погодные условия, а именно сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду и плохая видимость.
Ранее URA.RU сообщало, что самолеты, выполняющие рейс из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО), из-за тумана были отправлены на запасные аэродромы. Рейс авиакомпании «Ямал» ушел на запасной аэродром в Ханты-Мансийск (ХМАО), а самолет «S7 Airlines» был отправлен в Надым (ЯНАО).
Аэропорт города Салехард (ЯНАО) задерживает вертолетные и авиарейсы из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили представители воздушной гавани. «Рейс из Москвы не смог сесть в Салехарде из-за непогоды из-за чего его перенаправили на запасной аэродром в Надым. Выполнял рейс самолет авиакомпании „Ямал“», — сообщили сотрудники аэропорта. Помимо этого, было добавлено, что задерживаются вертолетные рейсы в Яр-Сале, Новый Порт и Мужи. Причиной массовой задержки рейсов стали неблагоприятные погодные условия, а именно сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду и плохая видимость. Ранее URA.RU сообщало, что самолеты, выполняющие рейс из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО), из-за тумана были отправлены на запасные аэродромы. Рейс авиакомпании «Ямал» ушел на запасной аэродром в Ханты-Мансийск (ХМАО), а самолет «S7 Airlines» был отправлен в Надым (ЯНАО).