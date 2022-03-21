Самолеты из Москвы в ЯНАО отправили на запасные аэродромы

Из-за тумана в аэропорту Нового Уренгоя задержат рейсы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолеты, выполняющие рейс из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО), из-за тумана были отправлены на запасные аэродромы. Как сообщает пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя, рейс авиакомпании «Ямал» ушел на запасной аэродром в Ханты-Мансийск (ХМАО), а самолет «S7 Airlines» был отправлен в Надым (ЯНАО).

«Замерзающий туман стал причиной ухода на запасные аэродромы и задержки нескольких рейсов. Рейс YC-90 Москва (Домодедово) — Новый Уренгой авиакомпании „Ямал“ ушел на запасной аэродром в Ханты-Мансийск. Рейс S7-2571 Москва (Домодедово) — Новый Уренгой авиакомпании „S7 Airlines“ ушел на запасной в Надым», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также из-за непогоды рейсы из Тюмени и Уфы в Новый Уренгой, выполняемые авиакомпанией «Ямал», были задержаны. Также в аэропорту Нового Уренгоя задержаны все утренние рейсы. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Рейс авиакомпании «Ямал» из Екатеринбурга в Ноябрьск ранее оказался задержан. Причиной стало позднее прибытие лайнера. Также были задержаны рейсы из Ноябрьска в Тюмень и Уфу.