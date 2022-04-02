Россиянин сядет в тюрьму за кражу иконы, подаренной Путиным

Мужчину, укравшего подарок Владимира Путина, приговорили к 7 годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новгородской области суд приговорил к семи годам лишения свободы мужчину, который украл ценности из Валдайского Иверского монастыря в 2020 году. Среди краденого оказалась икона, которую монастырю в 2001 году подарил президент России Владимир Путин.

«Установлено, что в ночь на 1 сентября двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию монастыря. Разбив окно, они забрались в храм и украли напрестольный крест, золотые изделия и икону Божией Матери», — передает lenta.ru слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Икону Божией Матери в 2001 году монастырю подарил Владимир Путин. Общая стоимость похищенного, по данным ФСБ, составила около пяти миллионов рублей. Преступников задержали спустя месяц после ограбления.