Россиянин сядет в тюрьму за кражу иконы, подаренной Путиным

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Мужчину, укравшего подарок Владимира Путина, приговорили к 7 годам лишения свободы Фото:

В Новгородской области суд приговорил к семи годам лишения свободы мужчину, который украл ценности из Валдайского Иверского монастыря в 2020 году. Среди краденого оказалась икона, которую монастырю в 2001 году подарил президент России Владимир Путин.

«Установлено, что в ночь на 1 сентября двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию монастыря. Разбив окно, они забрались в храм и украли напрестольный крест, золотые изделия и икону Божией Матери», — передает lenta.ru слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Икону Божией Матери в 2001 году монастырю подарил Владимир Путин. Общая стоимость похищенного, по данным ФСБ, составила около пяти миллионов рублей. Преступников задержали спустя месяц после ограбления.

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В Новгородской области суд приговорил к семи годам лишения свободы мужчину, который украл ценности из Валдайского Иверского монастыря в 2020 году. Среди краденого оказалась икона, которую монастырю в 2001 году подарил президент России Владимир Путин. «Установлено, что в ночь на 1 сентября двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию монастыря. Разбив окно, они забрались в храм и украли напрестольный крест, золотые изделия и икону Божией Матери», — передает lenta.ru слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Икону Божией Матери в 2001 году монастырю подарил Владимир Путин. Общая стоимость похищенного, по данным ФСБ, составила около пяти миллионов рублей. Преступников задержали спустя месяц после ограбления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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