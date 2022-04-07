Военкор США нашел новые подтверждения провокации в Буче

Американский аналитик обвинил в убийстве людей в Буче украинские войска Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине

У военнослужащих России были хорошие отношения с жителями Бучи, которых убили украинские националисты. С таким заявлением выступил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер в ходе вебинара, посвященного событиям на Украине.

«У военнослужащих РФ были хорошие отношения с местным населением. Жители Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо. Затем русские ушли. Все, кто был вовлечен в подобное взаимодействие с русскими, теперь рассматривался как коллаборационист. Мы знаем это, потому что украинская национальная полиция опубликовала объявление, что они направляются в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов», — передает РИА «Новости» слова Риттера.

Он также отметил, что действия националистов противоречат российскому подходу. «Украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их. Большинство лежащих тел на видео из Бучи с белыми повязками на рукавах, что означает, что они говорили русским: мы на вашей стороне, не убивайте нас», — подытожил он.

Ряд немецких и украинских общественных СМИ сообщили о «массовых убийствах» в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о «трупах» начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации.

В соцсетях появилось видео , на котором украинские солдаты с особой жестокостью убивают российских военных. На записи видно, как одного из солдат украинцы добивают несколькими выстрелами. Руки другого связаны за спиной, то есть человек был в плену и уже не представлял никакой угрозы. Газета New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях в понедельник видео, на котором националисты ВСУ выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал расследовать сообщения о нарушениях прав человека на Украине.

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