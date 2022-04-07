Перекресток в центре Кургана перекроют на три дня

Участок перекроют из-за ремонта водопровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане перекресток улиц Ленина — Карла Маркса перекроют на три дня из-за ремонта водопровода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«Перекресток улиц Ленина — Карла Маркса на три дня будет закрыт для движения автотранспорта. Это необходимо для производства работ на водопроводе диаметром 500 мм, проходящим под проезжей частью», — объяснили в компании.

Ограничение будет действовать с 09:00 9 апреля до 21:00 11 апреля. Благоустройство восстановят в зимнем варианте. Представители компании попросили водителей заранее спланировать свой маршрут.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году компания «Водный Союз» планирует потратить на ремонт ветхих сетей в Кургане 220 млн рублей. Всего за три года компания намерена выделить более 600 млн рублей на ремонтные работы.