07 апреля 2022

Перекресток в центре Кургана перекроют на три дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, ремонт дороги, перекопаная дорога, ремонтные работы
Участок перекроют из-за ремонта водопровода Фото:

В Кургане перекресток улиц Ленина — Карла Маркса перекроют на три дня из-за ремонта водопровода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«Перекресток улиц Ленина — Карла Маркса на три дня будет закрыт для движения автотранспорта. Это необходимо для производства работ на водопроводе диаметром 500 мм, проходящим под проезжей частью», — объяснили в компании.

Ограничение будет действовать с 09:00 9 апреля до 21:00 11 апреля. Благоустройство восстановят в зимнем варианте. Представители компании попросили водителей заранее спланировать свой маршрут.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году компания «Водный Союз» планирует потратить на ремонт ветхих сетей в Кургане 220 млн рублей. Всего за три года компания намерена выделить более 600 млн рублей на ремонтные работы.

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В Кургане перекресток улиц Ленина — Карла Маркса перекроют на три дня из-за ремонта водопровода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «Перекресток улиц Ленина — Карла Маркса на три дня будет закрыт для движения автотранспорта. Это необходимо для производства работ на водопроводе диаметром 500 мм, проходящим под проезжей частью», — объяснили в компании. Ограничение будет действовать с 09:00 9 апреля до 21:00 11 апреля. Благоустройство восстановят в зимнем варианте. Представители компании попросили водителей заранее спланировать свой маршрут. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году компания «Водный Союз» планирует потратить на ремонт ветхих сетей в Кургане 220 млн рублей. Всего за три года компания намерена выделить более 600 млн рублей на ремонтные работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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