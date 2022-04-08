В ДНР назвали удар по Краматорску провокацией нацистов

08 апреля 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Удар по Краматорску нанесла Украина, заявил Эдуард Басурин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске — это провокация украинских нацистов. Такое заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «Сегодня была очередная провокация со стороны украинских нацистов. По Краматорскому железнодорожному вокзалу была запущена ракета „Точка-У“. Есть погибшие, на данный момент порядка 30 человек. Заявление Украины о том, что это был „Искандер“ — ложь. Очевидны засняли остатки именно „Точки-У“, скорее всего кассетного типа. Данного вооружения нет в ДНР, ЛНР и России. Ракета есть только на вооружении украинской армии. Это сделала Украина, я это заявляю официально», — сказал Басурин журналистам телеканала «Звезда». 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, пишет «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен ракетой «Точка-У», которая применяется только Украиной, сообщает RT. В результате ракетного удара более 100 человек получили ранения, передает телеканал 360. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске — это провокация украинских нацистов. Такое заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «Сегодня была очередная провокация со стороны украинских нацистов. По Краматорскому железнодорожному вокзалу была запущена ракета „Точка-У“. Есть погибшие, на данный момент порядка 30 человек. Заявление Украины о том, что это был „Искандер“ — ложь. Очевидны засняли остатки именно „Точки-У“, скорее всего кассетного типа. Данного вооружения нет в ДНР, ЛНР и России. Ракета есть только на вооружении украинской армии. Это сделала Украина, я это заявляю официально», — сказал Басурин журналистам телеканала «Звезда». 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, пишет «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен ракетой «Точка-У», которая применяется только Украиной, сообщает RT. В результате ракетного удара более 100 человек получили ранения, передает телеканал 360. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.