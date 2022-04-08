Минэкономразвития РФ: ямальский мегапроект не будет приостановлен

В Минэкономразвития РФ не подтвердили информацию о приостановке СШХ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Финансирование проекта Северного широтного хода в ЯНАО не будет приостановлено. Как рассказал журналистам первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов, окончательное решение о приостановке работы по СШХ еще не принято.

«Я не подтверждаю информацию по СШХ. Пока было только обсуждение этого вопроса на совещаниях, но окончательное решение еще не принято», — рассказал Торосов в интервью «Известиям».

По его словам, в министерстве обсуждают, как можно упростить процедуру предоставления средств Фонда национального благосостояния для проектов, которые ранее были отобраны. В правительстве не планируют переделывать финансовые модели. «Но сегодняшняя задача — максимально выполнить все по предоставлению ФНБ денег на инфраструктурные проекты», — добавил Илья Торосов.

Ранее URA.RU сообщало, что РЖД продолжит работу над Северным широтным ходом в ЯНАО. Как сообщил глава компании Олег Белозеров, уже завершен ключевой элемент проекта — проектирование моста через Обь.

Правительство России предложило отложить строительство Северного широтного хода в ЯНАО на год. Ранее было принято решение переформатировать проект, заменив заемную часть средств другими источниками. Как заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, работы по реализации проекта Северного широтного хода в ЯНАО продолжатся.

Евросоюз и США ввели санкции по отношению к России из-за объявления Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию страны. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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