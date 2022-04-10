Власти ХМАО отчитались о росте цен на продукты

В ХМАО за неделю стоимость соли и некоторых овощей выросла до 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В ХМАО за неделю в среднем до 10% выросли цены на соль и овощи. Также выросла стоимость мяса и рыбы. Об этом рассказал заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель во время заседания оперативного штаба Югры.

«Рост цен от 5 до 10% на следующие товары: соль, капуста, лук, морковь, картофель. В основном это сезонные товары, и это связано как раз с ожиданием нового урожая», — сказал Генкель. Он добавил, что рост цен до 5% также зафиксирован на свинину, говядину, баранину, рыбу, кур, масло и молоко.

При этом стоимость хлеба в среднем снизилась. Генкель добавил, что власти ХМАО продолжают вести мониторинг средних розничных цен на продукты и непродовольственные товары. «Товарные запасы по всем наименованиям своевременно пополняются. Те проблемы, которые были связаны с обеспечением мы практически не фиксируем», — заключил вице-губернатор.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО контролируют цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Тогда власти заверили, что дефицит продуктов искусственно создан паникерами под эффектом «пустых полок», а на самом деле запасов продуктов в Югре достаточно.

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