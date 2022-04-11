В Польше заявили о готовящемся в ЕС запрете на нефть из России

11 апреля 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

В Евросоюзе все чаще раздаются призывы ввести эмбарго на импорт нефти из России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Дальнейшие антироссийские санкции должны предполагать эмбарго на импорт нефти из России. Об этом сообщает польское издание Gazeta.pl. со ссылкой на слова многих министров иностранных дел государств. Отмечается, что первоначально к введению жестких санкций в энергетическом секторе призывали только Польша и страны Балтии. «Чехия выступает за максимально жесткие санкции против России», — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Как подчеркнул глава МИД Дании Йеппе Кофод, дальнейшие ограничения должны включать эмбарго на импорт нефти из России. Глава ирландской дипломатии Саймон Ковени считает, что «решение о приостановке импорта нефти из России должно быть принято как можно быстрее». Передает издание слова многих министров. Еврокомиссия готовит шестой пакет санкций, который будет включать эмбарго на импорт нефти из России. Окончательное решение об ограничениях остается за государствами-членами. Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». В частности, в Европарламенте потребовали полностью запретить экспорт нефти и газа из России. Однако часть стран Евросоюза не захотела отказываться от российского газа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Дальнейшие антироссийские санкции должны предполагать эмбарго на импорт нефти из России. Об этом сообщает польское издание Gazeta.pl. со ссылкой на слова многих министров иностранных дел государств. Отмечается, что первоначально к введению жестких санкций в энергетическом секторе призывали только Польша и страны Балтии. «Чехия выступает за максимально жесткие санкции против России», — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Как подчеркнул глава МИД Дании Йеппе Кофод, дальнейшие ограничения должны включать эмбарго на импорт нефти из России. Глава ирландской дипломатии Саймон Ковени считает, что «решение о приостановке импорта нефти из России должно быть принято как можно быстрее». Передает издание слова многих министров. Еврокомиссия готовит шестой пакет санкций, который будет включать эмбарго на импорт нефти из России. Окончательное решение об ограничениях остается за государствами-членами. Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». В частности, в Европарламенте потребовали полностью запретить экспорт нефти и газа из России. Однако часть стран Евросоюза не захотела отказываться от российского газа.