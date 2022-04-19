В Калининграде опровергли возможность закрытия границы с ЕС

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ПМЭФ-2021, первый день. Силуанов, Мутко, Алиханов, Нибиуллина. Санкт-Петербург, алиханов антон
Литва пока соблюдает свое соглашение с Россией, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Россией. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Нет, Литва в одностороннем порядке не может это сделать. То есть такой казус Белли не стали создавать в отношении Калининграда и оставили транзит… Они пока соблюдают эти свои соглашения, обязательства, хотя складывается иногда ощущение, что про право они уже забыли давно», — сказал Алиханов в интервью РИА «Новости».

Ранее Украина предложила странам Прибалтики в одностороннем порядке закрыть границы с Россией из-за начала специальной операции. Аналогичное предложение сделали Польше.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины начала 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

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Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Россией. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Нет, Литва в одностороннем порядке не может это сделать. То есть такой казус Белли не стали создавать в отношении Калининграда и оставили транзит… Они пока соблюдают эти свои соглашения, обязательства, хотя складывается иногда ощущение, что про право они уже забыли давно», — сказал Алиханов в интервью РИА «Новости». Ранее Украина предложила странам Прибалтики в одностороннем порядке закрыть границы с Россией из-за начала специальной операции. Аналогичное предложение сделали Польше. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины начала 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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