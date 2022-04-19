В Калининграде опровергли возможность закрытия границы с ЕС

19 апреля 2022 в 09:40 Размер текста - 17 +

Литва пока соблюдает свое соглашение с Россией, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Россией. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Нет, Литва в одностороннем порядке не может это сделать. То есть такой казус Белли не стали создавать в отношении Калининграда и оставили транзит… Они пока соблюдают эти свои соглашения, обязательства, хотя складывается иногда ощущение, что про право они уже забыли давно», — сказал Алиханов в интервью РИА «Новости». Ранее Украина предложила странам Прибалтики в одностороннем порядке закрыть границы с Россией из-за начала специальной операции. Аналогичное предложение сделали Польше. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины начала 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Россией. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Нет, Литва в одностороннем порядке не может это сделать. То есть такой казус Белли не стали создавать в отношении Калининграда и оставили транзит… Они пока соблюдают эти свои соглашения, обязательства, хотя складывается иногда ощущение, что про право они уже забыли давно», — сказал Алиханов в интервью РИА «Новости». Ранее Украина предложила странам Прибалтики в одностороннем порядке закрыть границы с Россией из-за начала специальной операции. Аналогичное предложение сделали Польше. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины начала 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.