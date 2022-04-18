18 апреля 2022

Губернатор Моор готовит важный месседж чиновникам и жителям. Инсайд

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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, моор александр, портрет
Александр Моор выступит с обращением к жителям области Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует выступить с обращением к тюменцам 21 апреля. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правительстве региона.

«Губернатор планирует выступить с обращением к жителям 21 апреля. Трансляция намечена на 12:00. Скорее всего речь пойдет о ситуации с пожарами в регионе», — рассказал URA.RU собственный источник в правительстве Тюменской области.

В оперативный штаб региона направлен запрос. Ранее URA.RU писало, что с 15 апреля в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим, а силы системы предупреждения и ликвидации ЧС переведены в режим повышенной готовности. Для помощи Тюменской области также были командированы сто пожарных из ХМАО, а регион вошел в список Минприроды РФ как один из субъектов с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует выступить с обращением к тюменцам 21 апреля. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правительстве региона. «Губернатор планирует выступить с обращением к жителям 21 апреля. Трансляция намечена на 12:00. Скорее всего речь пойдет о ситуации с пожарами в регионе», — рассказал URA.RU собственный источник в правительстве Тюменской области. В оперативный штаб региона направлен запрос. Ранее URA.RU писало, что с 15 апреля в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим, а силы системы предупреждения и ликвидации ЧС переведены в режим повышенной готовности. Для помощи Тюменской области также были командированы сто пожарных из ХМАО, а регион вошел в список Минприроды РФ как один из субъектов с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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