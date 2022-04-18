Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует выступить с обращением к тюменцам 21 апреля. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правительстве региона.
«Губернатор планирует выступить с обращением к жителям 21 апреля. Трансляция намечена на 12:00. Скорее всего речь пойдет о ситуации с пожарами в регионе», — рассказал URA.RU собственный источник в правительстве Тюменской области.
Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует выступить с обращением к тюменцам 21 апреля. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правительстве региона. «Губернатор планирует выступить с обращением к жителям 21 апреля. Трансляция намечена на 12:00. Скорее всего речь пойдет о ситуации с пожарами в регионе», — рассказал URA.RU собственный источник в правительстве Тюменской области. В оперативный штаб региона направлен запрос. Ранее URA.RU писало, что с 15 апреля в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим, а силы системы предупреждения и ликвидации ЧС переведены в режим повышенной готовности. Для помощи Тюменской области также были командированы сто пожарных из ХМАО, а регион вошел в список Минприроды РФ как один из субъектов с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам.