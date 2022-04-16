Минприроды: в зоне риска лесных пожаров восемь регионов страны

Названы российские регионы, находящиеся в зоне риска из-за лесных пожаров
Минприроды РФ назвало российские регионы с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам в апреле. Среди них — Новосибирская, Тюменская, Курганская области.
«В зоне риска на апрель Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Новосибирская, Тюменская, Омская, Курганская области», — передает слова главы Минприроды РФ Александра Козлова ТАСС. Он отметил, что первые пожары начались из-за схода снега.
Ранее сообщалось, что с 15 апреля в Тюменской области вводится пожароопасный сезон. Об этом подписал постановление губернатор региона Александр Моор. В Челябинской области уже зафиксированы первые случаи лесных пожаров.
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