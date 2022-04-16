16 апреля 2022

Минприроды: в зоне риска лесных пожаров восемь регионов страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горят торфяники. Тюмень, мчс, лесной пожар, тушение пожара, Мчс россии, горит лес, тушение лесных пожаров, горят торфяники, торфяники горят
Названы российские регионы, находящиеся в зоне риска из-за лесных пожаров Фото:

Минприроды РФ назвало российские регионы с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам в апреле. Среди них — Новосибирская, Тюменская, Курганская области.

«В зоне риска на апрель Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Новосибирская, Тюменская, Омская, Курганская области», — передает слова главы Минприроды РФ Александра Козлова ТАСС. Он отметил, что первые пожары начались из-за схода снега.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля в Тюменской области вводится пожароопасный сезон. Об этом подписал постановление губернатор региона Александр Моор. В Челябинской области уже зафиксированы первые случаи лесных пожаров.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Минприроды РФ назвало российские регионы с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам в апреле. Среди них — Новосибирская, Тюменская, Курганская области. «В зоне риска на апрель Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Новосибирская, Тюменская, Омская, Курганская области», — передает слова главы Минприроды РФ Александра Козлова ТАСС. Он отметил, что первые пожары начались из-за схода снега. Ранее сообщалось, что с 15 апреля в Тюменской области вводится пожароопасный сезон. Об этом подписал постановление губернатор региона Александр Моор. В Челябинской области уже зафиксированы первые случаи лесных пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...