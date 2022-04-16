Минприроды: в зоне риска лесных пожаров восемь регионов страны 17 апреля 2022 в 06:33 Размер текста - 17 + Названы российские регионы, находящиеся в зоне риска из-за лесных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минприроды РФ назвало российские регионы с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам в апреле. Среди них — Новосибирская, Тюменская, Курганская области. «В зоне риска на апрель Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Новосибирская, Тюменская, Омская, Курганская области», — передает слова главы Минприроды РФ Александра Козлова ТАСС. Он отметил, что первые пожары начались из-за схода снега. Ранее сообщалось, что с 15 апреля в Тюменской области вводится пожароопасный сезон. Об этом подписал постановление губернатор региона Александр Моор. В Челябинской области уже зафиксированы первые случаи лесных пожаров. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Минприроды РФ назвало российские регионы с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам в апреле. Среди них — Новосибирская, Тюменская, Курганская области. «В зоне риска на апрель Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Новосибирская, Тюменская, Омская, Курганская области», — передает слова главы Минприроды РФ Александра Козлова ТАСС. Он отметил, что первые пожары начались из-за схода снега. Ранее сообщалось, что с 15 апреля в Тюменской области вводится пожароопасный сезон. Об этом подписал постановление губернатор региона Александр Моор. В Челябинской области уже зафиксированы первые случаи лесных пожаров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям