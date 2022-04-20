В заксобрании ЯНАО назвали самых скромных депутатов

Самые скромные доходы в заксобрании у депутатов-медиков. Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самые маленькие доходы в заксобрании ЯНАО задекларировали депутаты-медики. Это следует из опубликованных 21 апреля на сайте на сайте регионального парламента сведений.

Так заведующий перинатальным центром Салехардской окружной клинической больницы Алексей Денисов задекларировал доход в 3 368 859 рублей, что лишь на 200 тысяч превышает доход 2020 года. У депутата в собственности имеется квартира общей площадью 50.8 кв. м., и легковой автомобиль марки Toyota, а его супруга владеет квартирой площадью 44 кв. м.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко заявил о доходе в 4 932 652 рубля, его зарплата увеличилась на 400 тыс. Также в собственности имеется квартира площадью 62.6 кв. м., земельный участок 24 кв. м., гараж, машиноместо и автомобиль BMW.

Начальник медико-санитарной части «Газпром добыча Надым» Игорь Герелишин за 2021 год задекларировал доход в 8 107 692 рубля, что на полтора миллиона превышает уровень 2020 года. Он владеет нежилым помещением площадью 16.5 кв. м., квартирой в 69 кв. м. и автомобилем Toyota.

В числе депутатов с самыми низкими доходами оказался советник главы Ямальского района Тимофей Лаптандер, его доход по сравнению с 2020 годом снизился почти на 800 тыс., однако в совместном владении с супругой появилась новая квартира площадью 56.2 кв. м., а у супруги в индивидуальной собственности добавилась квартира площадью 113 кв. м. Кроме того, как и 2020 году у депутата с женой осталась в долевой собственности квартира 103 кв. м.

Ранее URA.RU рассказывало, что лидер фракции эсеров в заксобрании Максим Лазарев увеличил свои доходы почти в четыре раза. Его коллега-единоросс Виктор Казарин, напротив, потерял в доходах почти в два раза.

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