22 апреля 2022
21 апреля 2022

Жительница ЯНАО пожаловалась на врача, который не принял ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая больница. Детская поликлиника. Педиатрия. Екатеринбург, врач, больница, доктор
В приеме ребенку из Лабытнанги отказали несколько раз Фото:

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась на то, что несколько раз не смогла с травмированным ребенком попасть на прием к неврологу. Пост с жалобой она опубликовала в соцсети «Вконтакте».

«После выписки и осмотра педиатра поднялись на прием к неврологу. Отстояв очередь, зашли в кабинет и объяснили причину своего обращения. На что нам было сказано: приема уже нет. Лечение назначено педиатром, ребенок врачом-неврологом так и не осмотрен», — уточнила Анна в группе «Лабытнанги Info».

В комментариях под постом женщину поддержали горожане. «К неврологу никогда записи нет!» — ответила пользователь Valentina Evil. «Я так понимаю, ничего не меняется с неврологами! Как был бардак, так и остался! Это же дети», — добавила Виктория Супонева.

На жалобу пациентки отреагировала пресс-служба городской больницы Лабытнанги: «Вы правильно поступили, обратившись к врачу-педиатру. Согласно рекомендациям, необходимо обратиться или к врачу-неврологу, или к врачу-педиатру. Ваши замечания приняты. Проведем работу». Для решения вопроса женщине также порекомендовали обратиться к заместителю главного врача или заведующей детской поликлиникой.

Ранее URA.RU сообщало, что жители города Лабытнанги пожаловались на огромные очереди в отделении травматологии. В Надымской районной больнице не могут попасть к онкологу из-за технических сбоев.

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Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась на то, что несколько раз не смогла с травмированным ребенком попасть на прием к неврологу. Пост с жалобой она опубликовала в соцсети «Вконтакте». «После выписки и осмотра педиатра поднялись на прием к неврологу. Отстояв очередь, зашли в кабинет и объяснили причину своего обращения. На что нам было сказано: приема уже нет. Лечение назначено педиатром, ребенок врачом-неврологом так и не осмотрен», — уточнила Анна в группе «Лабытнанги Info». В комментариях под постом женщину поддержали горожане. «К неврологу никогда записи нет!» — ответила пользователь Valentina Evil. «Я так понимаю, ничего не меняется с неврологами! Как был бардак, так и остался! Это же дети», — добавила Виктория Супонева. На жалобу пациентки отреагировала пресс-служба городской больницы Лабытнанги: «Вы правильно поступили, обратившись к врачу-педиатру. Согласно рекомендациям, необходимо обратиться или к врачу-неврологу, или к врачу-педиатру. Ваши замечания приняты. Проведем работу». Для решения вопроса женщине также порекомендовали обратиться к заместителю главного врача или заведующей детской поликлиникой. Ранее URA.RU сообщало, что жители города Лабытнанги пожаловались на огромные очереди в отделении травматологии. В Надымской районной больнице не могут попасть к онкологу из-за технических сбоев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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