Жительница ЯНАО пожаловалась на врача, который не принял ребенка

В приеме ребенку из Лабытнанги отказали несколько раз Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась на то, что несколько раз не смогла с травмированным ребенком попасть на прием к неврологу. Пост с жалобой она опубликовала в соцсети «Вконтакте».

«После выписки и осмотра педиатра поднялись на прием к неврологу. Отстояв очередь, зашли в кабинет и объяснили причину своего обращения. На что нам было сказано: приема уже нет. Лечение назначено педиатром, ребенок врачом-неврологом так и не осмотрен», — уточнила Анна в группе «Лабытнанги Info».

В комментариях под постом женщину поддержали горожане. «К неврологу никогда записи нет!» — ответила пользователь Valentina Evil. «Я так понимаю, ничего не меняется с неврологами! Как был бардак, так и остался! Это же дети», — добавила Виктория Супонева.

На жалобу пациентки отреагировала пресс-служба городской больницы Лабытнанги: «Вы правильно поступили, обратившись к врачу-педиатру. Согласно рекомендациям, необходимо обратиться или к врачу-неврологу, или к врачу-педиатру. Ваши замечания приняты. Проведем работу». Для решения вопроса женщине также порекомендовали обратиться к заместителю главного врача или заведующей детской поликлиникой.

Ранее URA.RU сообщало, что жители города Лабытнанги пожаловались на огромные очереди в отделении травматологии. В Надымской районной больнице не могут попасть к онкологу из-за технических сбоев.