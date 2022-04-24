24 апреля 2022
23 апреля 2022
22 апреля 2022

В Тюмени за полмиллиона продают коллекцию пасхальных яиц

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Ткацкая мастерская Ново-Тихвинского монастыря. Екатеринбург, сувенир, пасхальное яйцо, христос воскресе, пасха, вышивка, христианство, православие
Объявление о продаже коллекции пасхальных яиц опубликовано на Avito Фото:

Коллекцию пасхальных яиц тюменец выставил на продажу за 450 тысяч рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito.

«Коллекция пасхальных яиц. Керамика, фарфор, стекло, камень, дерево, янтарь. Производство: Россия, Греция, Кипр, Прибалтика, Словения, Чехия, Турция, Китай. Не ширпотреб», — указал продавец Геннадий.

Среди пасхальных яиц есть музыкальные шкатулки. Также продавец указал, что продает коллекцию только целиком.

Фото: Объявление Avito

Фото: Объявление Avito

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Коллекцию пасхальных яиц тюменец выставил на продажу за 450 тысяч рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Коллекция пасхальных яиц. Керамика, фарфор, стекло, камень, дерево, янтарь. Производство: Россия, Греция, Кипр, Прибалтика, Словения, Чехия, Турция, Китай. Не ширпотреб», — указал продавец Геннадий. Среди пасхальных яиц есть музыкальные шкатулки. Также продавец указал, что продает коллекцию только целиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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