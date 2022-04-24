В Тюмени за полмиллиона продают коллекцию пасхальных яиц

Объявление о продаже коллекции пасхальных яиц опубликовано на Avito
Коллекцию пасхальных яиц тюменец выставил на продажу за 450 тысяч рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito.
«Коллекция пасхальных яиц. Керамика, фарфор, стекло, камень, дерево, янтарь. Производство: Россия, Греция, Кипр, Прибалтика, Словения, Чехия, Турция, Китай. Не ширпотреб», — указал продавец Геннадий.
Среди пасхальных яиц есть музыкальные шкатулки. Также продавец указал, что продает коллекцию только целиком.
Фото: Объявление Avito
Фото: Объявление Avito
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