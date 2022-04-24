В Тюмени за полмиллиона продают коллекцию пасхальных яиц

25 апреля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Объявление о продаже коллекции пасхальных яиц опубликовано на Avito Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коллекцию пасхальных яиц тюменец выставил на продажу за 450 тысяч рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Коллекция пасхальных яиц. Керамика, фарфор, стекло, камень, дерево, янтарь. Производство: Россия, Греция, Кипр, Прибалтика, Словения, Чехия, Турция, Китай. Не ширпотреб», — указал продавец Геннадий. Среди пасхальных яиц есть музыкальные шкатулки. Также продавец указал, что продает коллекцию только целиком. Фото: Объявление Avito Фото: Объявление Avito Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Коллекцию пасхальных яиц тюменец выставил на продажу за 450 тысяч рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Коллекция пасхальных яиц. Керамика, фарфор, стекло, камень, дерево, янтарь. Производство: Россия, Греция, Кипр, Прибалтика, Словения, Чехия, Турция, Китай. Не ширпотреб», — указал продавец Геннадий. Среди пасхальных яиц есть музыкальные шкатулки. Также продавец указал, что продает коллекцию только целиком.