25 апреля 2022

В центре Тюмени дважды перекроют движение перед Днем Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад 9 мая . Тюмень, парад, день победы
Репетиции парада Победы в Тюмени пройдут 4 и 6 мая Фото:

В Тюмени дважды будет перекрыто дорожное движение по улице Республики из-за репетиций парада Победы. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что центр города закроют для проезда автомобилей дважды: 4 и 6 мая.

«4 мая пройдет репетиция прохода пешей колонны. Планируется, что в этот день, после 18:00, движение по ул. Республики будет перекрыто на участке от ул. Первомайской до ул. Профсоюзной. 6 мая пройдет репетиция прохода пешей и мотоколонны. Предварительно, с 18:00 будет закрыт для проезда автомобилей участок дороги по ул. Республики от ул. Челюскинцев до ул. Профсоюзной», — пояснили там агентству.

В ГИБДД уточнили, что окончательную схему ограничения дорожного движения на время репетиций парада Победы в Тюмени должны утвердить в городской администрации. В мэрии агентству сообщили, что сейчас специалисты занимаются ее разработкой.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области впервые с начала пандемии коронавируса пройдет парад, посвященный празднованию Дня Победы. 9 мая жителей региона также ждут концерты, выставки и салют.

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В Тюмени дважды будет перекрыто дорожное движение по улице Республики из-за репетиций парада Победы. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что центр города закроют для проезда автомобилей дважды: 4 и 6 мая. «4 мая пройдет репетиция прохода пешей колонны. Планируется, что в этот день, после 18:00, движение по ул. Республики будет перекрыто на участке от ул. Первомайской до ул. Профсоюзной. 6 мая пройдет репетиция прохода пешей и мотоколонны. Предварительно, с 18:00 будет закрыт для проезда автомобилей участок дороги по ул. Республики от ул. Челюскинцев до ул. Профсоюзной», — пояснили там агентству. В ГИБДД уточнили, что окончательную схему ограничения дорожного движения на время репетиций парада Победы в Тюмени должны утвердить в городской администрации. В мэрии агентству сообщили, что сейчас специалисты занимаются ее разработкой. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области впервые с начала пандемии коронавируса пройдет парад, посвященный празднованию Дня Победы. 9 мая жителей региона также ждут концерты, выставки и салют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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