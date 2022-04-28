Жители Лабытнанги не могут получить чистую питьевую воду

Сейчас в Лабытнанги нельзя пить воду из-под крана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Лабытнанги пожаловались, что машина, которая развозит по городу чистую питьевую воду, оказалась для них недоступна — вечером на месте стоянки воду набрать не дают, а в то время, когда водовоз подъезжает к домам, люди находятся на работе. О проблеме сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Воду развозят по расписанию с 15 до 16 часов, но большинство в это время на работе. Поехали на старое кладбище набрать воды. И нам отказали, так как водовозка стоит для дозаправки городских водовозок. Сказали ловить водовозки по городу. Вы серьезно? Всегда после работы набирали, а теперь надо по городу ездить искать», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным, в группе «Лабытнанги Info».

Как оказалось, с проблемой столкнулся не один житель Лабытнанги. Под постом комментарии написали и другие оставшиеся без воды. «Для людей, кто из-за работы не может набрать воды, всегда стояла водовозка на старом кладбище в свободном доступе. В этом году начался период развоза воды действительно с перебоями, 23 апреля ее не было», — написала Олеся Пронива.

Под постом мэрия Лабытнанги сообщила, что дано поручение разобраться в ситуации. «Информация передана для работы специалистам УЖКХ. Обязательно проработаем с ООО „Авто-Миг плюс“ вопрос подвоза воды жителям и возможности набрать воду из автоцистерны на Зеленой горке», — написала администрация.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшившегося качества воды, жителям Лабытнанги начали привозить чистую воду из Харпа. Для горожан эта услуга бесплатна.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам