Жители Лабытнанги не могут получить чистую питьевую воду

Жители Лабытнанги пожаловались, что машина, которая развозит по городу чистую питьевую воду, оказалась для них недоступна — вечером на месте стоянки воду набрать не дают, а в то время, когда водовоз подъезжает к домам, люди находятся на работе. О проблеме сообщили в соцсети «ВКонтакте».
«Воду развозят по расписанию с 15 до 16 часов, но большинство в это время на работе. Поехали на старое кладбище набрать воды. И нам отказали, так как водовозка стоит для дозаправки городских водовозок. Сказали ловить водовозки по городу. Вы серьезно? Всегда после работы набирали, а теперь надо по городу ездить искать», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным, в группе «Лабытнанги Info».
Как оказалось, с проблемой столкнулся не один житель Лабытнанги. Под постом комментарии написали и другие оставшиеся без воды. «Для людей, кто из-за работы не может набрать воды, всегда стояла водовозка на старом кладбище в свободном доступе. В этом году начался период развоза воды действительно с перебоями, 23 апреля ее не было», — написала Олеся Пронива.
Под постом мэрия Лабытнанги сообщила, что дано поручение разобраться в ситуации. «Информация передана для работы специалистам УЖКХ. Обязательно проработаем с ООО „Авто-Миг плюс“ вопрос подвоза воды жителям и возможности набрать воду из автоцистерны на Зеленой горке», — написала администрация.
Ранее сообщалось, что из-за ухудшившегося качества воды, жителям Лабытнанги начали привозить чистую воду из Харпа. Для горожан эта услуга бесплатна.
Жители Лабытнанги пожаловались, что машина, которая развозит по городу чистую питьевую воду, оказалась для них недоступна — вечером на месте стоянки воду набрать не дают, а в то время, когда водовоз подъезжает к домам, люди находятся на работе. О проблеме сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Воду развозят по расписанию с 15 до 16 часов, но большинство в это время на работе. Поехали на старое кладбище набрать воды. И нам отказали, так как водовозка стоит для дозаправки городских водовозок. Сказали ловить водовозки по городу. Вы серьезно? Всегда после работы набирали, а теперь надо по городу ездить искать», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным, в группе «Лабытнанги Info». Как оказалось, с проблемой столкнулся не один житель Лабытнанги. Под постом комментарии написали и другие оставшиеся без воды. «Для людей, кто из-за работы не может набрать воды, всегда стояла водовозка на старом кладбище в свободном доступе. В этом году начался период развоза воды действительно с перебоями, 23 апреля ее не было», — написала Олеся Пронива. Под постом мэрия Лабытнанги сообщила, что дано поручение разобраться в ситуации. «Информация передана для работы специалистам УЖКХ. Обязательно проработаем с ООО „Авто-Миг плюс“ вопрос подвоза воды жителям и возможности набрать воду из автоцистерны на Зеленой горке», — написала администрация. Ранее сообщалось, что из-за ухудшившегося качества воды, жителям Лабытнанги начали привозить чистую воду из Харпа. Для горожан эта услуга бесплатна.