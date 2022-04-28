Мегапроект в ЯНАО гарантирует заказы российским металлургам

Металлоконструкции для моста через обь закажут на российских предприятиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конструкция моста через реку Обь между Лабытнанги и Салехардом, который возведут в рамках проекта Северного широтного хода, будет выполнять одна из российских металлургических компаний. Заказ должен поддержать металлургов — такое решение было принято на совещание с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию этой сферы, об этом URA.RU сообщил источник в правительстве ЯНАО.

«Итогом совещания Путина с металлургами на прошлой неделе было решение о поддержке металлургов через заказы на внутреннем рынке. Таким заказом должен стать двухуровневый автомобильно-железнодорожный мост через реку Обь, который возведут на Ямале в рамках проекта Северного широтного хода», — сообщил инсайдер.

В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации не поступил.

Уже известно, что мост будет сроить в рамках концессионного соглашения и главным концессионеров в проекте выступит компания ОАО «РЖД». Ранее власти рассматривали вариант перенести начало реализации СШХ, однако президент РФ дал указание приступить к строительству в 2022 году.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что региона к этомуготов. Планируется, что СШХ будут возводить поэтапно. Главгосэкспертиза уже одобрила проект моста через Обь.