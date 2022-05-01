01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Жительницу ЯНАО суд приговорил за избиение полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление срока ареста Бикмансурова в Дзержинском районном суде. Пермь, суд дзержинского района перми
Жительницу ЯНАО осудили на два года лишения свободы за избиение полицейского Фото:

Неоднократно судимую жительницу Приуральского района ЯНАО приговорили к двум годам лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба УМВД округа на официальном сайте.

«В отношении подсудимой вынесен обвинительный приговор. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года. Приговор суда вступил в законную силу», — сообщается на сайте УМВД ЯНАО.

В феврале 2021 года неоднократно судимая жительница Приуральского района, находясь в здании судебного участка, где судья вынес ей приговор по административному делу, нанесла полицейскому серию ударов по груди и животу. При этом женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее URA.RU рассказало о жителе ЯНАО, обвиняемом в убийстве. Суд присяжных Пуровского района вынес оправдательный вердикт.

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Неоднократно судимую жительницу Приуральского района ЯНАО приговорили к двум годам лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба УМВД округа на официальном сайте. «В отношении подсудимой вынесен обвинительный приговор. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года. Приговор суда вступил в законную силу», — сообщается на сайте УМВД ЯНАО. В феврале 2021 года неоднократно судимая жительница Приуральского района, находясь в здании судебного участка, где судья вынес ей приговор по административному делу, нанесла полицейскому серию ударов по груди и животу. При этом женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее URA.RU рассказало о жителе ЯНАО, обвиняемом в убийстве. Суд присяжных Пуровского района вынес оправдательный вердикт.
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