«Азовсталь» покинули более 100 человек

Эвакуированных отвезли в населенный пункт Безыменное (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе покинули более 100 человек, которые были в заложниках у националистов Украины. Об этом рассказали в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«С территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе несколькими группами эвакуирован 101 человек, в том числе женщины и дети. Все освобожденные гражданские лица эвакуированы в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь», — указано в telegram-канале штаба теробороны ДНР.

Сообщается, что российские военные открыли гуманитарный коридор и обеспечили «режим тишины». Эвакуированных людей, которые захотели выехать в районы, подконтрольные киевскому режиму, передали представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее целями являются демилитаризация и денацификация страны. По его словам, Россия также помогает жителям Донбасса. Мариуполь перешел под контроль российских вооруженных сил 21 апреля, пишет RT. Оставшиеся националисты забаррикадировались на «Азовстали». Граждане, которые уже эвакуировались с территории завода, сообщали, что националисты их удерживали и не рассказывали о гуманитарных коридорах. На «Азовстали» находятся еще сотни гражданских, сообщает Life .

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