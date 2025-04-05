Овечкин обновил рекорд по голам

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Овечкин бьют рекорды в НХЛ
Овечкин бьют рекорды в НХЛ Фото:

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), обновил свой же рекорд с 40 голами. Об этом сообщили представители команды.

«Нападающий „Вашингтона“ Овечкин в 14-й раз сумел отметиться минимум 40 раз за чемпионат НХЛ, являясь рекордсменом по этому показателю. Второе место занимает канадский форвард Уэйн Гретцки», — передает ТАСС со ссылкой на НХЛ.

Ближе всех к Овечкину по успехам в игре подошел канадский нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос. Овечкин может побить рекорд канадского хоккеиста Гретцки по голам уже 16 апреля. При этом по количеству сыгранных матчей россиянин сравнялся с главным тренером команды «Каролина Харрикейнз» Родом Бриндамором.

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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), обновил свой же рекорд с 40 голами. Об этом сообщили представители команды. «Нападающий „Вашингтона“ Овечкин в 14-й раз сумел отметиться минимум 40 раз за чемпионат НХЛ, являясь рекордсменом по этому показателю. Второе место занимает канадский форвард Уэйн Гретцки», — передает ТАСС со ссылкой на НХЛ. Ближе всех к Овечкину по успехам в игре подошел канадский нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос. Овечкин может побить рекорд канадского хоккеиста Гретцки по голам уже 16 апреля. При этом по количеству сыгранных матчей россиянин сравнялся с главным тренером команды «Каролина Харрикейнз» Родом Бриндамором.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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