В Германии хотят ввести всеобщую воинскую повинность для сдерживания РФ

В Германии предложили ввести всеобщую воинскую повинность в целях противодействия Российской Федерации. Об этом сообщает Der Spiegel.
«Следующее правительство должно без колебаний возобновить военную службу. Только так Германия сможет сдержать Россию и вывести Европу из зависимости от США», — пишет издание.
В Германии возникла необходимость поддерживать в готовности к действию 460 000 военнослужащих, как действующих, так и запасных. Основная проблема, с которой сталкивается ВС ФРГ, заключается в недостатке личного состава. Кроме того, соответсвующее обязательство планируют распространить и на женщин.
Германия стоит на пороге значительной трансформации в области национальной безопасности, включая возможное участие ее граждан в военных действиях, передает Der Spiegel. По оценкам экспертов, для удовлетворения текущих потребностей бундесвера потребуется привлечение от 50 000 до 90 000 новых солдат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.