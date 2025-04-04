В Германии хотят ввести всеобщую воинскую повинность для сдерживания РФ

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ВС ФРГ сталкиваются с проблемой нехватки бойцов
ВС ФРГ сталкиваются с проблемой нехватки бойцов Фото:

В Германии предложили ввести всеобщую воинскую повинность в целях противодействия Российской Федерации. Об этом сообщает Der Spiegel. 

«Следующее правительство должно без колебаний возобновить военную службу. Только так Германия сможет сдержать Россию и вывести Европу из зависимости от США», — пишет издание.

В Германии возникла необходимость поддерживать в готовности к действию 460 000 военнослужащих, как действующих, так и запасных. Основная проблема, с которой сталкивается ВС ФРГ, заключается в недостатке личного состава. Кроме того, соответсвующее обязательство планируют распространить и на женщин. 

Германия стоит на пороге значительной трансформации в области национальной безопасности, включая возможное участие ее граждан в военных действиях, передает Der Spiegel. По оценкам экспертов, для удовлетворения текущих потребностей бундесвера потребуется привлечение от 50 000 до 90 000 новых солдат.

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В Германии предложили ввести всеобщую воинскую повинность в целях противодействия Российской Федерации. Об этом сообщает Der Spiegel.  «Следующее правительство должно без колебаний возобновить военную службу. Только так Германия сможет сдержать Россию и вывести Европу из зависимости от США», — пишет издание. В Германии возникла необходимость поддерживать в готовности к действию 460 000 военнослужащих, как действующих, так и запасных. Основная проблема, с которой сталкивается ВС ФРГ, заключается в недостатке личного состава. Кроме того, соответсвующее обязательство планируют распространить и на женщин.  Германия стоит на пороге значительной трансформации в области национальной безопасности, включая возможное участие ее граждан в военных действиях, передает Der Spiegel. По оценкам экспертов, для удовлетворения текущих потребностей бундесвера потребуется привлечение от 50 000 до 90 000 новых солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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