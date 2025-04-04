Украина крайне нуждается в мире, однако ее действующее политическое руководство не стремится к переговорам, что может привести к поражению. Такая стратегия вызывает опасения по поводу дальнейших последствий для государства. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Украина больше всего нуждается в мире, потому что, если его не будет, она будет побеждена и уничтожена. Но она меньше всех ведет переговоры. Ее политики отказываются говорить что-либо реалистичное в данный момент», — цитируют слова Сакса «Известия».
Джеффри Сакс также предположил, что признание текущей ситуации украинскими лидерами могло бы означать конец их карьеры. Отсюда проистекает нежелание Киева идти на диалог.
Кроме того, профессор прокомментировал роль европейских государств в конфликте. Он указал на циничное отношение многих иностранных лидеров к продолжению конфликта и на сокращение поддержки Украины со стороны США, выразив надежду на достижение мирного соглашения, которое может основой для коллективной безопасности в Европе.
Как сообщало URA.RU ранее, европейские страны пытаются сорвать мирные переговоры по украинскому конфликту. Они работают регулярно, чтобы саботировать диалог. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.