Махинации не во «Благо»: собственника масложировой компании Фосмана задержали за мошенничество

В Москве арестован генеральный директор одной крупнейших в отрасли масложировых компаний «Благо Инвест» Дмитрий Фосман, который также является одним из владельцев холдинга ГК «Благо». Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Что известно о деле Фосмана и деятельности компании «Благо»— в материале URA.RU.
Подозревают в мошенничестве
Фосман задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы подали ходатайство о его аресте. В пресс-службе ГК «Благо», в которую входит «Благо Инвест», заявили, что узнали о задержании 4 апреля и пока не располагают полной информацией о причинах и обвинениях.
Арест и отправка в СИЗО
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Фосмана меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Защита просила о более мягкой мере, но суд отказал.
Что известно о ГК «Благо»
Дмитрий Фосман родился в 1983 году. Он работает в ГК «Благо» с 2005 года, а в 2022-м возглавил «Благо Инвест».
Группа компаний «Благо» — один из крупнейших производителей подсолнечного масла в России. Его основатель Аркадий Фосман (старший брат Дмитрия) скончался в октябре 2024 года. По данным «Коммерсанта», в структуру «Благо» входят семь заводов, выпускающих 430 тыс. тонн продукции в год. В 2023 году выручка группы составила 53,3 млрд рублей, чистая прибыль — 427,4 млн рублей. Компании принадлежат бренды «Благо», «Дары Кубани» и Almador.
По данным Rusprofile, выручка «Благо Инвест» за 2023 год составила 321 миллионов рублей, чистая прибыль — 130 миллионов рублей. В компании заверили, что все обязательства перед клиентами и партнерами выполняются в штатном режиме, а деятельность ведется в рамках закона.
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