В Госдуме предложили дать участникам СВО доступ в бизнес-залы

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Сергей Миронов озвучил инициативу по поддержке ветеранов спецоперации
Сергей Миронов озвучил инициативу по поддержке ветеранов спецоперации Фото:

Участникам СВО намерены предоставить права на бесплатное посещение бизнес-залов в аэропортах и на вокзалах. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Я убежден, что своей службой Родине эти люди заслужили право на комфорт, которого они лишены в обычной жизни. Поэтому было бы абсолютно справедливо предоставить им возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах и на вокзалах. Нельзя, чтобы все измерялось только деньгами», — процитировало слова Миронова агентство РИА Новости.

Миронов также подчеркнул, что время, когда бизнес-залы были прерогативой богатых людей, прошло. Участников СВО, в том числе тех, которые возвращаются с инвалидностью, необходимо обеспечить комфортом. В ближайшее время соответствующий законопроект будет подготовлен для обсуждения в Госдуме.

Как сообщало URA.RU ранее, депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесут законопроект, направленный на обеспечение жильем ветеранов СВО, получивших инвалидность первой группы. Его инициаторы уверены, что государство имеет большой долг перед такими военнослужащими, поскольку они исполнили свой долг перед страной, и теперь страна должна обеспечить им всестороннюю поддержку.

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Участникам СВО намерены предоставить права на бесплатное посещение бизнес-залов в аэропортах и на вокзалах. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и депутат Госдумы Сергей Миронов. «Я убежден, что своей службой Родине эти люди заслужили право на комфорт, которого они лишены в обычной жизни. Поэтому было бы абсолютно справедливо предоставить им возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах и на вокзалах. Нельзя, чтобы все измерялось только деньгами», — процитировало слова Миронова агентство РИА Новости. Миронов также подчеркнул, что время, когда бизнес-залы были прерогативой богатых людей, прошло. Участников СВО, в том числе тех, которые возвращаются с инвалидностью, необходимо обеспечить комфортом. В ближайшее время соответствующий законопроект будет подготовлен для обсуждения в Госдуме. Как сообщало URA.RU ранее, депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесут законопроект, направленный на обеспечение жильем ветеранов СВО, получивших инвалидность первой группы. Его инициаторы уверены, что государство имеет большой долг перед такими военнослужащими, поскольку они исполнили свой долг перед страной, и теперь страна должна обеспечить им всестороннюю поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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