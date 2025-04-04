Зеленский рассказал, кто первым отправит войска на Украину

В случае формирования международного контингента Франция и Великобритания будут в числе первых стран, отправивших свои войска на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я абсолютно уверен, что, если будет сформирован контингент, то французские и британские войска окажутся среди первых. Сегодня они выступают как основные сторонники этой идеи на европейском уровне», — заявил Зеленский во время брифинга, трансляция которого проходила на украинском телеканале «Общественное». Однако президент не смог уточнить точные сроки и количество войск, которые могут быть направлены.
Франция и Великобритания уже заявляли о своей готовности отправить войска на Украину, обсуждая этот вопрос на мартовском саммите в Париже. Эти страны выступили инициаторами идеи о формировании международного контингента. При этом в Кремле отметили, что контингент размещается только по согласию сторон, напоминает RT.
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