04 апреля 2025

Зеленский рассказал, кто первым отправит войска на Украину

Зеленский: Франция и Британия будут первыми, кто отправит войска на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский прокомментировал возможную отправку контингента НАТО на Украину
Зеленский прокомментировал возможную отправку контингента НАТО на Украину Фото:

В случае формирования международного контингента Франция и Великобритания будут в числе первых стран, отправивших свои войска на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я абсолютно уверен, что, если будет сформирован контингент, то французские и британские войска окажутся среди первых. Сегодня они выступают как основные сторонники этой идеи на европейском уровне», — заявил Зеленский во время брифинга, трансляция которого проходила на украинском телеканале «Общественное». Однако президент не смог уточнить точные сроки и количество войск, которые могут быть направлены.

Франция и Великобритания уже заявляли о своей готовности отправить войска на Украину, обсуждая этот вопрос на мартовском саммите в Париже. Эти страны выступили инициаторами идеи о формировании международного контингента. При этом в Кремле отметили, что контингент размещается только по согласию сторон, напоминает RT.

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В случае формирования международного контингента Франция и Великобритания будут в числе первых стран, отправивших свои войска на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я абсолютно уверен, что, если будет сформирован контингент, то французские и британские войска окажутся среди первых. Сегодня они выступают как основные сторонники этой идеи на европейском уровне», — заявил Зеленский во время брифинга, трансляция которого проходила на украинском телеканале «Общественное». Однако президент не смог уточнить точные сроки и количество войск, которые могут быть направлены. Франция и Великобритания уже заявляли о своей готовности отправить войска на Украину, обсуждая этот вопрос на мартовском саммите в Париже. Эти страны выступили инициаторами идеи о формировании международного контингента. При этом в Кремле отметили, что контингент размещается только по согласию сторон, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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